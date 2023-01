Aggódnak a rajongók Tóth Andiért: újra lesújthat a Sztárban Sztár átka?

A TV2-n futó Sztárban Sztár hetedik évadának egyik legjelentősebb eleme kétségkívül az volt, hogy Tóth Andi szinte közvetlenül a show indulása előtt szakított Szabó Ádámmal, méghozzá meglehetősen viharos módon, nem váltak el békében - írja a Bors.

Fotó: Knap Zoltán

Ádám később elmondta, azért veszekedtek nagyon sokat, mert van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy nem tudja elmondani a bajait, ez pedig nagyon idegesítette az énekesnőt. Bármi is volt a háttérben, a lenyűgöző produkciók ellenére mindenki azt figyelte, vagyon a szakítás után hogyan alakul a dinamika Andi és Ádám között. Vajon visszatalálnak egymáshoz vagy a verseny és a rivalizálás csak mélyíti a köztük lévő szakadékot?

Nos, a vége az lett, hogy Ádám megnyerte a hetedik évadot, Andi második lett és az élő show-k alkalmával leginkább levegőnek nézték egymást csak szükség esetén szóltak egymáshoz.

Mára mindketten továbbléptek, Tóth Andi a ValMar frontemberével, Marics Petivel jár, Ádám pedig nem is olyan régen eljegyezte új kedvesét, Farkas Jennifert, egy pingvinjelmezben.

Tóth Andi életének ezen szakasza tehát lezárult, de hamarosan ismét be kell lépnie a Sztárban Sztár stúdiójába, ahol jelenlegi szerelmével, Marics Petivel fog együtt dolgozni. Vajon jót tesz a magánéletnek a közös munka, vagy feszültségekre kell számítani?

Megismétlődhet a korábbi dráma?

Tavaly decemberben derült ki, hogy Tóth Andi és Marics Peti is zsűritagok lesznek a Sztárban Sztár új évadában, Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila és Papp Szabi mellett. A nagy bejelentés egyrészt izgalommal töltötte el a rajongókat, hiszen új szerepben láthatják majd az énekesnőt és kedvesét, ugyanakkor olyan kommentelők is akadtak szép számmal, akiket aggodalommal töltött el a tény, hogy Andi ismét a műsor közelébe kerül. Eszükbe jutott ugyanis a fent említett 2020-ban történt eset, ami az egyébként sikeres szereplés mellett lelkileg igencsak megviselte a fiatal tehetséget. Többen is azt gondolják, rossz ómen, hogy Andi ismét beteszi a lábát a stúdióba, ahogy az is, hogy szerelmével fogja értékelni a produkciókat. Mind a ketten igen erős karakterek, akik ha kell, egymásnak is feszülnek a saját igazukért.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Egyszer már válságba került a kapcsolata

Tóth Andi és Marics Peti románca igazán idillien indult, úgy tűnt, a sors is egymásnak teremtette őket, ám tavaly novemberben valami megváltozott. Egyiptomi útjukról még sorra posztolták a boldogságról árulkodó, romantikus fotókat, majd jött a váratlan fordulat. Marics legalább három héten át nem frissítette közösségi oldalát, csak a kötelező reklámokat töltötte fel, melyre szerződései kötelezik. Semmi romantikus, szerelmes kép, csak az üzlet.

Sőt, ekkor jelent meg az énekesnő új dala, melynek szövege mégsem arról a nagy boldogságról árulkodik, mint amit eddig kifelé mutattak. A sorok között olvasva egyértelművé válik, hogy Tóth mondanivalója csakis Marics Petinek szólhat.

"Az is elég volt, hogy itt vagy. Az, hogy közösen vagyunk kitaszítva. Ahogy a nagy könyvben meg van írva, félre, itt jön a borsó meg a héja. De neked nem volt elég az, amit nyújtottam neked, nem... De a kezemet, azt büszkén fogtad, ha figyeltek. Utólag örülök, hogy léptem, köddé váltál és csak zuhansz le a mélybe" - énekli a Nekem elég című új szerzeményében Tóth Andi.

Bár úgy tűnik, azóta újra minden rendben köztük, nem lehet tudni, mit hoz a jövő.

A rajongók természetesen csak feltételezésekbe bocsátkoznak, hiszen egyáltalán nem törvényszerű, hogy a műsor rossz hatással lesz Andi párkapcsolatára, az viszont tény, hogy magánéleti szempontból nem lehet túl sok jó emléke a Sztárban Sztárról. Persze lehet, hogy több mint 2 év alatt sokat fejődött, a személyisége is változott, és a közös zsűrizés csak megerősíti kettejük szerelmét - írja a Bors.