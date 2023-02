Marics Peti vitákra számít Tóth Andival

Február 19-én rajtol a TV2 Sztárban Sztár kilencedik évada, melynek idei, öt tagú zsűrijében helyet kapott Tóth Andi és Marics Peti is. A ValMar népszerű énekese kézen fogva érkezett párjával a műsor sajtótájékoztatójára, akivel már hónapok óta boldog kapcsolatban élnek. Marics Peti a Ripostnak elmesélte, szerinte mi volt a belépője a műsorba.

Fotó: Szabolcs László

Régebbi vágyam volt, onnantól, hogy el kezdett érdekelni ez az egész zeneipar, hogy egyszer zsűrizzek egy ilyen műsorban

– kezdte Marics Peti. – A tévé előtt mindenki csak okoskodik a kanapéról, de az már menő, ha a te véleményedre kíváncsiak, ha a véleményednek van súlya. Az Ázsia Expresszben volt egy olyan feladat, hogy nekünk Milánnal zsűriznünk kellett, a többi csapat énekes előadását. Én ott vicceskedtem, hogy na majd meglátjátok, ez lesz a belépőm a Sztárban Sztárba. És tényleg ez lett, nagyon úgy néz ki, vagy legalábbis én felfogom annak! – hangsúlyozta.

"Más szemmel nézzük a műsort"

Petit arról is kérdeztük: más súlya van-e annak, hogy párjával, Tóth Andival együtt vállalták a zsűrizést.

Őszintén szólva azzal tisztában vagyunk, hogy más szemmel nézzük a műsort, mert számára a zene egy elképesztően komoly helyet foglal el a szívében

– fejtette ki Peti. – Ő azt nagyon a szívére veszi, hogy valaki komolyan vegye a műsort. Mert ő is ugyanígy tette! Én ezt meg tudom érteni az ő részéről, ez látszott az összes produkcióján, munkáin, hogy neki nagyon szívügye a zene. Nyilván nincs másképpen nálam sem, csak engem el tud vinni a szórakozás heve. Én úgy gondolom, nem fogok ott komolykodni, ha életem egyik legjobbját röhögtem, akkor nem fogom azt mondani, hogy amúgy nagyon rossz volt… Hanem azt mondom, ez megér egy 8-ast. Biztos, hogy lesz vita, amikor nem értünk egyet, mert szerintem tényleg kicsit más szemmel nézünk erre az egészre. De szerintem ettől is szép ez az egész, a zsűrizés, hogy attól függetlenül, hogy mindenki ért ahhoz, amiben megpróbál építő kritikát megfogalmazni a szereplőknek, ettől függetlenül a zsűriben is másak vagyunk, mindenki fel tudja hozni a saját szempontjait.



Gyermekkori barátját zsűrizi

11 éves koruktól barátok zenésztársával, Valkusz Milánnal, aki versenyzőként szerepel a műsorban.

– Erre figyelni fogok, hogy ne legyen igazságtalan a zsűrizésem és ne érezzék azt az emberek, hogy őt csak azért húzom fel folyamatosan, mert a társam. Ettől függetlenül, hogy ez tényleg egy 11 éves korunk óta tartó nagyon erős barátság. Úgyhogy nem is fogom a saját imidzsünket rontani, azért nekünk együtt van az imidzsünk. De ha valami nem sikerül majd neki, azt is el fogom mondani, hogy szerintem miben lehetne majd javítani.