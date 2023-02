Szexi bikiniben villantotta meg csodás idomait Szandi lánya

Az énekesnő lánya bébiszitterkedni menti ki az Államokba, ahol azóta is a felhőtlenül boldog fiatalok életét éli.

Blanka le sem tagadhatná édesanyját Fotó: Markovics Gábor

Legalábbis az azóta megosztott fotói alapján erre lehet következtetni, hiszen rendszeresen oszt meg pillanatképeket bulikról, táncolásról vagy éppen éneklésről. A legújabb Instagram-bejegyzéséből is biztosra vehető, hogy barátaival lazult egy kicsit, hiszen az látszik, ahogy önfeledten, mindenkit megbabonázó bikiniben pózol egy jakuzzi közepén.

Mint az a fotón is jól látszik, a fürdőruha nem sokat takar elképesztő alakjától, amit egyébként az édesanyjától örökölt Blanka, hiszen ő is bomba formában van mai napig is.