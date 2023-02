Hoppá! Hódi Pamela újabb esküvőről beszélt: „Már ki is néztem, milyen ruhát szeretnék”

Hódi Pamela elsőre megközelíthetetlen jégkirálynőnek tűnhet, de aki jobban megismeri hamar rájön, hogy a határozottságát, az őszinteségét érthetik félre. A kétgyermekes édesanyának azonban sikerült megteremtenie a harmóniát a saját és szerettei életében.

Hódi Pamela / Fotó: Markovics Gábor

Ennek örömére pedig már Tóth Bencével a második esküvőjüket tervezik, ami még azért várat egy keveset magára. Ugyanis Pamela szeretné, ha kisebbik lánya, Evolet is értékelni tudná szülei esküvőjét.

„Öt év nem kevés idő manapság, főleg hogy egy kisgyerekes időszakot is megéltünk, ami sok kapcsolatot megváltoztat. A miénket is megváltoztatta, de nem távolodtunk el, erre tudatosan figyeltünk. Örülök, hogy úgy érzem: újra hozzámennék Bencéhez. Nem hiszek abban, hogy az ellentétek vonzzák egymást, inkább akarjuk ugyanazt... Vágyunk arra, hogy legyen egy nagyszabású, ahová mindenkit meghívhatok. Már ki is néztem, milyen ruhát szeretnék és persze templomi szertartást” - fejtette ki Pamela a jövőre szóló terveiket a Hot! Magazinnak.

A lap kérdésére a sztáranyuka, azt is elárulta: nem terveznek még egy gyereket, ugyanis úgy érzik, hogy így kerek egész a családjuk.

„Nagyon vágyom egy templomi esküvőre, illetve arra, hogy mindenki ott lehessen. Az egész család, barátok, hogy ne az legyen, mint a Covid ideje alatt. Körülbelül öt óra alatt le kellett zavarnunk az esküvőt, és 20 fő lehetett csak ott. De ez még várat magára, hogy a kicsi is nagyobb legyen és értékelni tudja majd azt a napot. Én ezt tényleg gyerekkorom óta látom magam előtt, hogy nagy habos ruhában bemegyek a templomba, és ott vár a férjem, majd felemeli a fátylam. Így még ez az álmunk picit várat magára, de ami késik, nem múlik” – fejtette ki érzéseit Hódi Pamela.