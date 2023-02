Hány éves vagy, cula? Jön a Bad Boys 4. része – Videó!

A Sony Pictures időközben megerősítette a The Hollywood Reporter és a Variety szaklapok értesülését, miszerint az akcióvígjáték folytatása az 54 éves Will Smith és az 57 éves Martin Lawrence főszereplésével még gyártás előtti szakaszban van. A negyedik rész forgatására Adil El Arbi és Bilall Fallah belga rendezőket szerződtették, akik a 2020-as Bad Boys 3. – Mindörökké rosszfiúkat is rendezték. Producerként Jerry Bruckheimer (A Karib-tenger kalózai és a Top Gun) csatlakozott a csapathoz.

A Mike Lowrey (Will Smith) és Marcus Burnett (Martin Lawrence) rendőrduó kalandjairól szóló első Bad Boys-film 1995-ben jelent meg, a folytatás 2003-ban érkezett, mindkét filmet Michael Bay rendezte.

Will Smith tavaly nagy felháborodást keltett azzal, hogy a tavaly március 27-i Oscar-gálán arcul ütötte színésztársát, Chris Rockot, aki a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet. A díjátadón egyébként Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A történtek nyomán azonban tíz évre eltiltották az amerikai filmakadémia rendezvényeiről.