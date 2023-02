„Egyre több mindenről tudunk egymással beszélgetni” – Horváth Boldi őszintén mesélt fiával való kapcsolatáról

Horváth Boldi, a Kelemen Kabátban énekese élete kifejezetten kiegyensúlyozott szakaszát éli. A Kelemen Kabátban már évek óta nagyon népszerű, szinte alig van olyan fesztivál, ahol nem lépnek fel, miközben a magánélete is kiegyensúlyozott, kisfiával egyre jobb a kapcsolata.

„Nagyon jó a viszonyom a kisfiammal, és ahogy telik az idő és egyre jobban nő, ez csak egyre jobb lesz. Nagyon érdeklődő kisfiú, így egyre több mindenről tudunk egymással beszélgetni” – mondta Boldi korábban a hot! magazinnak.

Azt is elárulta, hogy Máté már focizik, és a matek is nagyon jól megy neki. Boldi azonban arra a legbüszkébb, hogy megtanított neki mindent, ami számára is nagyon fontos, a mások iránti tiszteletet, vagy hogy megfontoltan hozzon döntéseket.

Boldi úgy érzi, pont jókor lett apa Fotó: MARTON NAGY

Szerettem volna megtanítani neki a számomra is fontos dolgokat, például azt, hogy gondolkodjon, ne döntsön hirtelen mindenről, legyen nyitott, és tisztelje az embereket. Úgy érzem, sikerrel jártam, és büszke is vagyok a fiamra

– mesélte az édesapa.



Pont jókor lett apa

Boldi számára kiemelten fontos az, hogy minőségi időt töltsön a fiával. Szerencsére – a szakmájának köszönhetően – ezzel nincs probléma.

„Viccesen szoktam mondani, hogy a leginkább gyermekbarát munka a zenészé; nálunk sokkal nehezebben tudja beosztani az idejét az, aki kötött munkaidőben dolgozik” – mondta a frontember.

A zenekar nem hátráltatja a magánéletét, hiszen hét közben több időt tölt a fiával, mint egy „átlagos” apuka Fotó: Wlcsek





Sokan úgy tartják, hogyha egyszer szülő lesz az ember, minden megváltozik körülötte, és szinte elfelejtheti a régi életét. Boldi azonban másként gondolja ezt!

Alapvetően időben és természetesen jött az életembe az apaság, így nem változtatott meg. Ha igen, az az életkorból fakadó változás. Maximum ami az operatív részét illeti: az időbeosztásod lesz más, hiszen prioritássá válik a vele töltött idő. De úgy gondolom, hogy a személyes gondolkodásomat nem változtatta meg az, hogy apa lettem, és ez talán így van rendjén

– mondta.

A Kelemen Kabátban február 10-én tartja Józsi című albumának lemezbemutató koncertjét az Akváriumban, ahol a a Hősök és JumoDaddy lesznek a vendégeik.