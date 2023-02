Fellélegezhetnek a rajongók: mégsem halt meg a Szulejmán sztárja a török földrengésekben

Alaposan ráijesztett rajongóira a Szulejmán című sorozat sztárja, Cansu Dere, akiről a törökországi földrengéseket követően sokáig semmit sem lehetett tudni. Tény, hogy a rengések miatt rengetegen életüket vesztették, így sajnos egyáltalán nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy a színésznő is az áldozatok közt van, miután semmilyen életjelet nem adott magáról a közösségi felületein.

A színésznő szerencsére jól van Fotó: NurPhoto via AFP

Nem segített a család hallgatása sem

Hamar szárnyra is kaptak azok a pletykák, miszerint Cansu Dere is egyike a törökországi földrengés halálos áldozatainak. Nem segített a helyzeten, hogy sem a család, sem a sztár hivatalos szóvivője nem szólalt meg az ügyben, pedig könnyedén elejét vehették volna a szóbeszédnek, ha egyszerűen közlik azt, ami most kiderült: a színésznő jól van, egyszerűen azért „tűnt el”, mert a Disney Törökország önkéntes csapatában segédkezett. Most azonban több, az önkéntesek munkájáról beszámoló videóban is feltűnt, így megnyugodhattak a rajongók.

