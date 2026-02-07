Hazugságon kapták a magyar válogatott focistát
Szavai nem fedik a valóságot. Bár valóban nagy játékosmozgás történt Nyíregyházán, de nem úgy, ahogy azt Rudolf Gergely mondta.
A 28-szoros korábbi magyar válogatott támadó Rudolf Gergely szavai nem fedik a valóságot az NB I-ben szereplő Nyíregyháza játékospolitikájával kapcsolatban. Bár a Szparinál valóban nagy játékosmozgás történt, de nem úgy, ahogy azt az egykori labdarúgó mondta.
Rudolf Gergely a Nyíregyházáról beszélt
A szon.hu járt utána az igazságnak, miután Rudolf Gergely egy interjút adott a múlt héten. Eredetileg azért keresték fel az egykori válogatott focistát, mert felmerült a pletyka, hogy ő lehet a Nyíregyháza sportigazgatója. Ezzel kapcsolatban azonban elmondta: „Nem szívesen lenne része annak, ami évek óta ott folyik”, majd a klub játékospolitikájáról úgy fogalmazott:
A nyáron tizenhat játékost cseréltek ki, mindenki ugyanazon a menedzseren keresztül érkezett. Én nem így képzelem el egy futballklub működését.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál utánanézett a dolgoknak, és megállapította, hogy a Rudolf Gergely által elmondott számadat, és a menedzserekről szóló állítása sem fedi a valóságot. Összesen tizenhárom olyan labdarúgót találtak, akit a felnőtt csapathoz igazolt a klub és jelenleg is szerződéssel rendelkezik (zárójelben a menedzser vagy játékosügynökség neve):
- Kovács Dániel (The Pats)
- Májer Milán (Sultz Levente)
- Katona Levente (Nánási Balázs)
- Bojan Sankovic (menedzser nélkül)
- Katona Bálint (F-Group)
- Eneo Bitri (Franci Bode)
- Dorian Babunski (Aleksandar Bajevski)
- Manner Balázs (Zombori Zalán)
- Kersák Roland (Nánási Balázs)
- Nemanja Antonov (menedzser nélkül)
- Katona Mátyás (F-Group)
- Stefanos Evangelou (Stipe Lapic)
- Bright Edomwonyi (Stipe Lapic)
Ebből az derült ki, hogy tizenegy labdarúgóra összesen nyolc menedzser vagy ügynökség jutott, ketten pedig magukat képviselték a tárgyalások során. A portál még a téli átigazolásoknak is utánajárt, de ők is négy különböző ügynökségen keresztül érkeztek:
- Muhamed Tijani (Diamond Sports)
- Meldin Dreskovic (F-Group)
- Marko Kvasina (Argentum Sport)
- Vane Jovanov (Alpha Football Agency).
