Hazugságon kapták a magyar válogatott focistát

Szavai nem fedik a valóságot. Bár valóban nagy játékosmozgás történt Nyíregyházán, de nem úgy, ahogy azt Rudolf Gergely mondta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 14:30
Nyíregyháza Rudolf Gergely átigazolás

A 28-szoros korábbi magyar válogatott támadó Rudolf Gergely szavai nem fedik a valóságot az NB I-ben szereplő Nyíregyháza játékospolitikájával kapcsolatban. Bár a Szparinál valóban nagy játékosmozgás történt, de nem úgy, ahogy azt az egykori labdarúgó mondta.

Rudolf Gergely a Nyíregyházáról beszélt
Valóban nagy játékosmozgás történt Nyíregyházán, de nem úgy, ahogy azt Rudolf Gergely mondta Fotó: KOVACS PETER

A szon.hu járt utána az igazságnak, miután Rudolf Gergely egy interjút adott a múlt héten. Eredetileg azért keresték fel az egykori válogatott focistát, mert felmerült a pletyka, hogy ő lehet a Nyíregyháza sportigazgatója. Ezzel kapcsolatban azonban elmondta: „Nem szívesen lenne része annak, ami évek óta ott folyik”, majd a klub játékospolitikájáról úgy fogalmazott:

A nyáron tizenhat játékost cseréltek ki, mindenki ugyanazon a menedzseren keresztül érkezett. Én nem így képzelem el egy futballklub működését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál utánanézett a dolgoknak, és megállapította, hogy a Rudolf Gergely által elmondott számadat, és a menedzserekről szóló állítása sem fedi a valóságot. Összesen tizenhárom olyan labdarúgót találtak, akit a felnőtt csapathoz igazolt a klub és jelenleg is szerződéssel rendelkezik (zárójelben a menedzser vagy játékosügynökség neve):

  • Kovács Dániel (The Pats)
  • Májer Milán (Sultz Levente)
  • Katona Levente (Nánási Balázs)
  • Bojan Sankovic (menedzser nélkül)
  • Katona Bálint (F-Group)
  • Eneo Bitri (Franci Bode)
  • Dorian Babunski (Aleksandar Bajevski)
  • Manner Balázs (Zombori Zalán)
  • Kersák Roland (Nánási Balázs)
  • Nemanja Antonov (menedzser nélkül)
  • Katona Mátyás (F-Group)
  • Stefanos Evangelou (Stipe Lapic)
  • Bright Edomwonyi (Stipe Lapic)

Ebből az derült ki, hogy tizenegy labdarúgóra összesen nyolc menedzser vagy ügynökség jutott, ketten pedig magukat képviselték a tárgyalások során. A portál még a téli átigazolásoknak is utánajárt, de ők is négy különböző ügynökségen keresztül érkeztek:

  • Muhamed Tijani (Diamond Sports)
  • Meldin Dreskovic (F-Group)
  • Marko Kvasina (Argentum Sport)
  • Vane Jovanov (Alpha Football Agency). 

 

