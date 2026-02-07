Hazugságon kapták a magyar válogatott focistát

A 28-szoros korábbi magyar válogatott támadó Rudolf Gergely szavai nem fedik a valóságot az NB I-ben szereplő Nyíregyháza játékospolitikájával kapcsolatban. Bár a Szparinál valóban nagy játékosmozgás történt, de nem úgy, ahogy azt az egykori labdarúgó mondta.

Valóban nagy játékosmozgás történt Nyíregyházán, de nem úgy, ahogy azt Rudolf Gergely mondta Fotó: KOVACS PETER

Rudolf Gergely a Nyíregyházáról beszélt

A szon.hu járt utána az igazságnak, miután Rudolf Gergely egy interjút adott a múlt héten. Eredetileg azért keresték fel az egykori válogatott focistát, mert felmerült a pletyka, hogy ő lehet a Nyíregyháza sportigazgatója. Ezzel kapcsolatban azonban elmondta: „Nem szívesen lenne része annak, ami évek óta ott folyik”, majd a klub játékospolitikájáról úgy fogalmazott:

A nyáron tizenhat játékost cseréltek ki, mindenki ugyanazon a menedzseren keresztül érkezett. Én nem így képzelem el egy futballklub működését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál utánanézett a dolgoknak, és megállapította, hogy a Rudolf Gergely által elmondott számadat, és a menedzserekről szóló állítása sem fedi a valóságot. Összesen tizenhárom olyan labdarúgót találtak, akit a felnőtt csapathoz igazolt a klub és jelenleg is szerződéssel rendelkezik (zárójelben a menedzser vagy játékosügynökség neve):

Kovács Dániel (The Pats)

Májer Milán (Sultz Levente)

Katona Levente (Nánási Balázs)

Bojan Sankovic (menedzser nélkül)

Katona Bálint (F-Group)

Eneo Bitri (Franci Bode)

Dorian Babunski (Aleksandar Bajevski)

Manner Balázs (Zombori Zalán)

Kersák Roland (Nánási Balázs)

Nemanja Antonov (menedzser nélkül)

Katona Mátyás (F-Group)

Stefanos Evangelou (Stipe Lapic)

Bright Edomwonyi (Stipe Lapic)

Ebből az derült ki, hogy tizenegy labdarúgóra összesen nyolc menedzser vagy ügynökség jutott, ketten pedig magukat képviselték a tárgyalások során. A portál még a téli átigazolásoknak is utánajárt, de ők is négy különböző ügynökségen keresztül érkeztek: