Közleményt adott ki az Újpest: kórházba került a fiatal labdarúgó

Hétgólos mérkőzésen győzte le az Újpest az MTK-t. Az Újpest tájékoztatást adott a labdarúgó állapotáról.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.14. 07:15
kaczvinszki dominik újpest mtk budapest labdarúgó

Fordított, majd további kétszer is vezetést szerzett az Újpest a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában, s végül 4-3-ra nyert az MTK vendégeként szombat este. Az Újpest 239 perc után szerzett újra gólt a bajnokságban, a góllövőlista élére álló Aljosa Matko harmadszor duplázott a magyar élvonalban.

újpest
Az Újpest játékosainak gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott MTK Budapest - Újpest FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. december 13-án. Az Újpest 4-3-ra nyert. MTI/Bodnár Boglárka

Három idegenbeli bajnokin elszenvedett vereség után játszott újra hazai környezetben az MTK, amely pályaválasztóként a teljes mezőny legveszélyesebb és legeredményesebb csapata. A forduló előtti statisztika alapján a 29 góljából 23-at az Új Hidegkuti Nándor Stadionban ért el, miként a megszerzett húsz pontjából 16-ot szintén otthon gyűjtött be.

Mindezt már a mérkőzés első negyedórájában is bizonyította, mivel Tom Lacoux 12. percben szerzett öngólja mellett Banai Dávid, az Újpest kapusa négyszer is góltól mentette meg a csapatát. Mindeközben a vendégek Fiola Attila, Damian Rasak, Tajti Mátyás és Aljosa Matko révén veszélyeztettek ugyan, de inkább középtávoli lövésekkel, mintsem kidolgozott helyzetekkel. Közvetlenül a szünet előtt hasonló játékhelyzet után egyenlítettek is a lilák, Lacoux lőtt 22 méterről, a labda kipattant Demjén Patrikról, érkezett Matko, és közelről a bal alsó sarokba passzolt.

A szünetet követő hetedik perc végén a légiós gólpassza után már az Újpest vezetett. A kapu előterébe laposan belőtt labda a menteni akaró Kovács Patrikról saját kapujába pattant, de ha a védő nem próbál menteni, vélhetően a bal oldali kapufánál egyedül érkező Matija Ljujic talál be. A hátrányba kerülő MTK a játékrész közepén egyenlített, az első élvonalbeli gólját szerző Törőcsik Péter - aki csak névrokona a legendás újpesti támadónak, Törőcsik Andrásnak - révén, de tíz perccel később Matko újra a vendégeknek szerzett vezetést. Duplájával a szlovén támadó már tizenegyedszer volt eredményes a bajnokságban, és holtversenyben a felcsúti Lukács Dániellel első helyre lépett előre a góllövőlistán.

A kék-fehérek újra nekigyürkőztek, és némi szerencsével, Németh Hunor távoli lövése után másodszor is egyenlítettek. Sokáig azonban nem örülhettek, mert a csereként pályára lépő Horváth Krisztofer a Matkónak adott gólpassza után maga is betalált. A második félidei rohanást Kaczvinszki Dominik eszméletvesztése tompította kissé. Marin Jurina - nem szándékosan - fejbe rúgta az újpesti védőt, aki ájultan terült el a gyepen, majd az ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret.

Így van most Kaczvinszki Dominik, az Újpest játékosa

Este az Újpest közleményben jelezte, hogy Kaczvinszkit kórházba kellett szállítani.

Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben

- írták a lila-fehérek, akik Facebook-oldalukon azt írták, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról. Vereségével az MTK négy egymást követő hazai győzelem után kapott ki pályaválasztóként, míg az Újpest két vereség után nyert újra.

