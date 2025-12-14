Hargitay András fényes jövőt jósol Sárkány Zalánnak

Amióta a tavalyi rövid pályás vb-t 800-on megnyerte Budapesten, a napnál is világosabb, hogy szisztematikusan halad kitűzött céljai megvalósítása felé Sárkány Zalán. Hargitay András, a magyar úszósport első vb-címének kiharcolója szerint a fiatalember szemlátomást sárkányként tempózik a vízben, e hónap elején a lengyelországi Lublinban megnyerte ugyanennek a távnak a rövid pályás Európa-bajnoki aranyérmét is.

Sárkány Zalán remek jövő elé néz Fotó: Koncz Márton / Mediaworks

Sárkány Zalán Los Angelesben döntős lesz?

A 2024-es párizsi olimpia arra volt apropó, hogy gyűjtse a versenyrutinját. A 2028-as Los Angeles-i játékokon már döntős szereplést várok tőle, akár 800 vagy 1500 méteren finalista lehet. Azt persze korai lenne állítani, hogy dobogóra verekszi magát

– fogalmazott a Metropolnak Hargitay, aki azt fejtegette: a 22 éves úszó olyan színvonalas edzésmunkában részesül Szokolai László, illetve amerikai mestere, az Indiana Egyetemen dolgozó Ray Looze részéről, ami alap a bizakodásra.

A Lublinban rendezett rövid pályás (25 m-es medence) Eb-n Zalán 800 gyorson aratott győzelme lenyűgözte a szakembert, és tisztelettel adózott az 1500-on kiharcolt ezüstérmének is.

Alighanem lassan körvonalazódik, hogy a 400-tól kezdődő 1500-zal záruló gyorsúszó-távok közül melyik illik a legjobban az egyéniségéhez, és esetleg a 400-as vegyesúszásban is komoly tervei lehetnek. Mindenesetre a lublini 800 és 1500-as távján látott tempóját, iramváltásait látva nem kell attól tartani, hogy gondok adódhatnak a jövő évi nagymedencés Eb-n.

Hargitay kiemelte, a magyar és a tengerentúli edzésmetódusok különböznek egymástól, de a jelek szerint Sárkány esetében harmonizálnak.

Nem állítom, hogy egymással összevetve jobb vagy rosszabb módszerek ezek, csak annyit szögeznék le: mások. Ugyanakkor megjegyzem, hogy Milák Kristófot, Cseh Lászlót és Gyurta Dánielt igazán hozzáértő magyar mesterek repítették csúcsra, ezt azért ne feledjük!

– emelte ki az exkapitány.