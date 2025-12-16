Mohamed Szalah ide igazolhat, nem bírja magyarok nélkül
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ámin után Sallai Rolanddal játszhat egy csapatban a Liverpool kiutált legendája? Mohamed Szalahot álomgázsival csábítja a Galatasaray.
Amint híre ment, hogy a kispadra került – sőt, rosszízű nyilatkozata után még a Liverpool Bajnokok Ligája-keretéből is kitett – Mohamed Szalah elvágyódik az Anfieldről, a Galatasaray vezetői rögtön elkezdtek dolgozni a megszerzésén. Sajtóhírek szerint elsősorban tehetős szaúdi klubok lehetnek képesek megfizetni a Premier League-ben négyszeres gólkirály és kétszeres bajnok egyiptomi klasszist, de a magyar Sallai Rolandot is foglalkoztató isztambuli sztárklub versenyképes szerződéscsomagot állítana össze.
A Fanatik úgy értesült, hogy a Liverpool ebben a szorult helyzetben jó esetben is 50-60 millió euróért (19,3-22,1 milliárd forint) elengedné a csillagát, akinek fejedelmi, évente 20 millió eurós (7,7 milliárd forint) fizetés dukálna.
A legfrissebb szigetországi hírek ugyan arról szólnak, hogy az angol bajnokcsapat legalább jövő nyárig megtartaná a szerződését áprilisban 2027-ig meghosszabbító Szalahot, de ennek a terjesztése taktikai húzás is lehet: így próbálhatják feljebb srófolni az árát a téli szünetre, miután a klubon belüli botránya miatt túl könnyen megszerezhetőnek tűnt a kérők számára.
Mohamed Szalah éppen Sallai Roland kedvenc posztjára érkezhet
A török sztárklub ingatlanfejlesztőknek adta el régi, tengerparti edzőközpontja óriási területét, és az így kaszált euró-százmilliók egy részéből klasszisokat igyekszik a futballcsapatába édesgetni. Ennek része volt például a nyáron a Bayern Münchentől érkezett 72-szeres német válogatott Leroy Sané és a Manchester Citytől jött 82-szeres német válogatott Ilkay Gündogan megszerzése – egyikükért sem kellett lelépési pénzt fizetni! Ugyanakkor több mint 30 millió euróért (11,6 milliárd forint) is kevesen vesznek jobbhátvédet, miként a Galata a Monacótól elcsaklizott 30-szoros elefántcsontparti válogatott Wilfried Singót, és közel ennyiért jött a Trabzonsportól a 36-szoros török válogatott kapus, Ugurcan Cakir is. Az eddigi csúcsigazolás mégis az olasz bajnok Napolitól 75 millió euróért (29 milliárd forint) kivásárolt 46-szoros nigériai válogatott gólkirály, Victor Osimhen.
Ha Szalah átigazolása összejön, és a személyében újabb zseniális jobbszélsőt szerződtet a Galata, a többször is kényszerposzton bevetett Sallainak alighanem végképp meg kell barátkoznia a jobbhátvéd szerepkörével.
