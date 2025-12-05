Kábítószer-biroklás miatt körözik a világbajnok magyar bokszolót

Káté Gyula egykori ökölvívó fényképe felkerült a rendőrség körözési adatbázisába. Az elfogatóparancs napokkal ezelőtt lépett életbe a korábban junior világbajnoki címet szerző és többszörös magyar bajnok sportolóval szemben.

Kábítószer miatt körözik Káté Gyula bokszolót Fotó: police.hu

Káté Gyula kábítószer-birtoklás miatt került összetűzésbe a rendőrséggel

A rendőrség december 2-a óta keresi a volt sportolót, a részletek és a körözött személyről készült kép megtalálhatók a police.hu oldalán. Az egykori világbajnokot kábítószer birtoklása miatt keresik a hatóságok.

Káté Gyula a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb magyar amatőr ökölvívója volt, aki világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmeket is szerzett. Egyetlen olimpiáján, a 2012-es londoni játékokon indult, ahol a legjobb 16 között esett ki - írja a Bors.