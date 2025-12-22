Igazi sztár: a Fradi védője máris Dubajból jelentkezett be

Péntek este a Fradi 1-0-ra legyőzte a DVTK-t Miskolcon, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy a tabella első helyén zárja a 2025-ös évet. A zöld-fehéreknek azonban nincsen miért búslakodniuk , hiszen csak 1 pont a hátrányuk a Győr mögött, az Európa-ligában pedig a továbbjutást érő 6. helyen állnak. Az év vége felé a játékosok is megkapják a megérdemelt pihenőt, az FTC védője, Cebrail Makreckis pedig máris repülőre ült, és egészen Dubajig utazott.

Cebrail Makreckis máris elhagyta Magyarországot, és Dubajból jelentkezett be Fotó: David Balogh

Cebrail Makreckisre ráfér a pihenés

A Fradi védőjének legemlékezetesebb mérkőzése a Plzen–FTC Európa-liga-találkozó volt, amelyen már a 10. percben megkapta az első sárga lapját, majd alig fél óra elteltével, egy labdavesztést követően, miután lerántotta ellenfelét, a másodikat is, így kiállíttatta magát. Mindezt már maga mögött hagyta, hiszen a török válogatott által is figyelt játékos vasárnap este Dubajból posztolt közösségi oldalán.

Makreckis Instagram-sztoriját, ami csak 24 órán keresztül elérhető, IDE kattintva tekintheted meg.

A Fradi focistája igazi sztár a közösségi médiában: Instagram-oldalát több mint 460 ezren követik, míg a TikTokon közel 60 ezres táborral büszkélkedhet, videói pedig eddig összesen 2 millió kedvelést gyűjtöttek.