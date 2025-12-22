Igazi sztár: a Fradi védője máris Dubajból jelentkezett be
Jár a megérdemelt pihenés! A Fradi sztárja, Cebrail Makreckis az ünnepekre elhagyta Magyarországot, és Dubajból jelentkezett be.
Péntek este a Fradi 1-0-ra legyőzte a DVTK-t Miskolcon, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy a tabella első helyén zárja a 2025-ös évet. A zöld-fehéreknek azonban nincsen miért búslakodniuk , hiszen csak 1 pont a hátrányuk a Győr mögött, az Európa-ligában pedig a továbbjutást érő 6. helyen állnak. Az év vége felé a játékosok is megkapják a megérdemelt pihenőt, az FTC védője, Cebrail Makreckis pedig máris repülőre ült, és egészen Dubajig utazott.
Cebrail Makreckisre ráfér a pihenés
A Fradi védőjének legemlékezetesebb mérkőzése a Plzen–FTC Európa-liga-találkozó volt, amelyen már a 10. percben megkapta az első sárga lapját, majd alig fél óra elteltével, egy labdavesztést követően, miután lerántotta ellenfelét, a másodikat is, így kiállíttatta magát. Mindezt már maga mögött hagyta, hiszen a török válogatott által is figyelt játékos vasárnap este Dubajból posztolt közösségi oldalán.
Makreckis Instagram-sztoriját, ami csak 24 órán keresztül elérhető, IDE kattintva tekintheted meg.
A Fradi focistája igazi sztár a közösségi médiában: Instagram-oldalát több mint 460 ezren követik, míg a TikTokon közel 60 ezres táborral büszkélkedhet, videói pedig eddig összesen 2 millió kedvelést gyűjtöttek.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre