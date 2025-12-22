RETRO RÁDIÓ

Igazi sztár: a Fradi védője máris Dubajból jelentkezett be

Jár a megérdemelt pihenés! A Fradi sztárja, Cebrail Makreckis az ünnepekre elhagyta Magyarországot, és Dubajból jelentkezett be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 15:15
Módosítva: 2025.12.22. 15:42
Péntek este a Fradi 1-0-ra legyőzte a DVTK-t Miskolcon, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy a tabella első helyén zárja a 2025-ös évet. A zöld-fehéreknek azonban nincsen miért búslakodniuk , hiszen csak 1 pont a hátrányuk a Győr mögött, az Európa-ligában pedig a továbbjutást érő 6. helyen állnak. Az év vége felé a játékosok is megkapják a megérdemelt pihenőt, az FTC védője, Cebrail Makreckis pedig máris repülőre ült, és egészen Dubajig utazott.

Cebrail Makreckis máris elhagyta Magyarországot és Dubajból jelentkezett be
Cebrail Makreckis máris elhagyta Magyarországot, és Dubajból jelentkezett be Fotó: David Balogh

Cebrail Makreckisre ráfér a pihenés

A Fradi védőjének legemlékezetesebb mérkőzése a Plzen–FTC Európa-liga-találkozó volt, amelyen már a 10. percben megkapta az első sárga lapját, majd alig fél óra elteltével, egy labdavesztést követően, miután lerántotta ellenfelét, a másodikat is, így kiállíttatta magát. Mindezt már maga mögött hagyta, hiszen a török válogatott által is figyelt játékos vasárnap este Dubajból posztolt közösségi oldalán.

Makreckis Instagram-sztoriját, ami csak 24 órán keresztül elérhető,  IDE kattintva tekintheted meg.

A Fradi focistája igazi sztár a közösségi médiában: Instagram-oldalát több mint 460 ezren követik, míg a TikTokon közel 60 ezres táborral büszkélkedhet, videói pedig eddig összesen 2 millió kedvelést gyűjtöttek.

@cebraiiil ALHAMDULILLAH FOR EVERYTHING ☝🏾🤲🏾✨ #viral_video #fyp #viral ♬ suara asli - anshorii

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

