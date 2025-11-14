RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai elrettentő példa lett Németországban

Nem akarnak többé úgy járni, mint az ő 2023-as liverpooli szerződésekor. Szoboszlai Dominik váratlan távozása máig kiható, fájó emlék Lipcsében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 09:00
bundesliga Szoboszlai Dominik RB Leipzig Liverpool záradék szerződés

Tanultak a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban elkövetett hibájukból az RB Leipzig vezetői. A német Bundesliga-élklubnál máig fájlalják, hogy a szerződésébe foglalt záradék miatt 2023 nyarán kénytelenek voltak elengedni a magyar középpályást Liverpoolba. Igaz, hogy a lehetőséggel az utolsó pillanatban élt angol sztárklub kicsengette a szóban forgó 70 millió eurót (27 milliárd forint), de a lipcseiek nem tudták őt megfelelően pótolni, és nem akarnak még egyszer úgy járni. Ez máig kihat a futballistákkal kötött megállapodásaikra.

Szoboszlai 2023-ban boldogan, kupagyőzelemmel búcsúzott Lipcsétől, de a német klubnál nem örültek a Liverpooltól érte kapott pénzhegynek
Szoboszlai 2023-ban boldogan, kupagyőzelemmel búcsúzott Lipcsétől, de a német klubnál nem örültek a Liverpooltól érte kapott pénzhegynek Fotó: picture alliance

Akkor Christopher Nkunku, Konrad Laimer és Josko Gvardiol személyében már három alapember hagyta el a Lipcsét. Rengeteg pénzt söpörtek be értük, így inkább Szoboszlaira lett volna szükségük a 2023/24-es szezonban, ehelyett kötelesek voltak elengedni őt Liverpoolba

Tanultak az akkori hibájukból, és azóta csak olyan kivásárlási záradékokat foglalnak az újonnan igazolt játékosok szerződésébe, amelyek meghagynak nekik egy kiskaput: ha egy klub bejelentkezik értük, az RB vezetői egy jókora összeg ellenében ugyan, de – ha akarják – megakadályozhatják az átigazolást. 

Szoboszlai miatt változtattak a szerződéseken

Ez a helyzet most Ezekiel Banzuzi esetében is, akit Szoboszlaihoz hasonlóan 70 millió euróért vihetnének, de most már nincs kényszerhelyzetben a Bundesliga-klub: ha egy tehetős vevő bejelentkezik a 20 éves holland középpályásért, Marcel Schäfer sportigazgató és kollégái közbeléphetnek, csak éppen egy jókora summával kárpótolniuk kell a maradni kényszerülő játékost.

Az RB Live cikke szerint ez a módszer éppen azt hivatott megakadályozni, hogy ne történhessen meg még egyszer a Szoboszlai 2023-as Liverpoolba távozásához hasonló bonyodalom.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu