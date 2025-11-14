Szoboszlai elrettentő példa lett Németországban

Tanultak a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban elkövetett hibájukból az RB Leipzig vezetői. A német Bundesliga-élklubnál máig fájlalják, hogy a szerződésébe foglalt záradék miatt 2023 nyarán kénytelenek voltak elengedni a magyar középpályást Liverpoolba. Igaz, hogy a lehetőséggel az utolsó pillanatban élt angol sztárklub kicsengette a szóban forgó 70 millió eurót (27 milliárd forint), de a lipcseiek nem tudták őt megfelelően pótolni, és nem akarnak még egyszer úgy járni. Ez máig kihat a futballistákkal kötött megállapodásaikra.

Szoboszlai 2023-ban boldogan, kupagyőzelemmel búcsúzott Lipcsétől, de a német klubnál nem örültek a Liverpooltól érte kapott pénzhegynek Fotó: picture alliance

Akkor Christopher Nkunku, Konrad Laimer és Josko Gvardiol személyében már három alapember hagyta el a Lipcsét. Rengeteg pénzt söpörtek be értük, így inkább Szoboszlaira lett volna szükségük a 2023/24-es szezonban, ehelyett kötelesek voltak elengedni őt Liverpoolba.

Tanultak az akkori hibájukból, és azóta csak olyan kivásárlási záradékokat foglalnak az újonnan igazolt játékosok szerződésébe, amelyek meghagynak nekik egy kiskaput: ha egy klub bejelentkezik értük, az RB vezetői egy jókora összeg ellenében ugyan, de – ha akarják – megakadályozhatják az átigazolást.

Szoboszlai miatt változtattak a szerződéseken

Ez a helyzet most Ezekiel Banzuzi esetében is, akit Szoboszlaihoz hasonlóan 70 millió euróért vihetnének, de most már nincs kényszerhelyzetben a Bundesliga-klub: ha egy tehetős vevő bejelentkezik a 20 éves holland középpályásért, Marcel Schäfer sportigazgató és kollégái közbeléphetnek, csak éppen egy jókora summával kárpótolniuk kell a maradni kényszerülő játékost.

Az RB Live cikke szerint ez a módszer éppen azt hivatott megakadályozni, hogy ne történhessen meg még egyszer a Szoboszlai 2023-as Liverpoolba távozásához hasonló bonyodalom.