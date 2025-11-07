Félmeztelenre vetkőzött Szoboszlai szomszédja, vérfagyasztó, mit tett Haaland - Videó

Vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) az éllovas Arsenal üldözői játsszák az angol Premier League 11. fordulójának rangadóját: a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadja, amely az előző szezonban oda-vissza 2-0-ra nyerte a párharcukat. A hétvége futballcsemegéjének egyik nagy kérdése, hogy Szoboszlai Dominik és társai meg tudják-e fékezni a bomba formában játszó norvég, Erling Haalandot. A Pool magyar középpályásának régi jó barátja és egyben szomszédja különleges módszerrel melegített a nagy meccsre.

Szoboszlai Dominik (balra) és Erling Haaland vasárnap újra összecsaphatnak a Manchester City-Liverpool rangadón Fotó: Danehouse

Az első 10 fordulóban 13 gólos – ezzel a góllövőlistát toronymagasan vezető – Haaland nem csak a bajnokikon eredményes. A Bajnokok Ligájában is többször (5) talált be, mint ahány meccsen játszott (4): duplázott a Monaco ellen (2-2), és egyszer-egyszer vette be a Napoli (2-0), a Villarreal (2-0) és legutóbb a szerdán 4-1-re lellépett Dortmund kapuját. Az Instagramon posztolt videójával pedig megmutatta, mi segíti a regenerációját, hogy frissen és sérülések nélkül bírja a három-négy naponta sorjázó mérkőzések strapáját.

A múlt vasárnapi, Bournemouth elleni duplája miatt a PL-meccs legjobbjának választott Haaland a kertjében 8 fokos cidriben is gatyára vetkőzve, jeges vízzel teli dézsába csobbanva készült rá a dortmundiaknak lőtt góljára.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland: baráti ellenfelek

Szoboszlai és Haaland még tiniként kötöttek máig tartó barátságot, amikor csapat- és szobatársak voltak a Red Bull Salzburgban.

Azóta a magyar középpályás az RB Leipzig érintésével 2023-ban a Liverpoolig, a norvég csatár Dortmundon át a 2022-ben a Manchester Cityig jutott, miközben a folyvást a másikat ugrató cimborák Angliában egymás szomszédságában laknak.

Az angol Premier League élcsoportja 10 forduló után: 1. Arsenal 25 pont, 2. Manchester City 19, 3. Liverpool 18.