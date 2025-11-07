Félmeztelenre vetkőzött Szoboszlai szomszédja, vérfagyasztó, mit tett Haaland - Videó
Szoboszlai Dominikal barátok és szobatársak voltak, ellenfelek és szomszédok lettek. Erling Haaland jeges fürdővel frissíti magát a meccsek között.
Vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) az éllovas Arsenal üldözői játsszák az angol Premier League 11. fordulójának rangadóját: a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadja, amely az előző szezonban oda-vissza 2-0-ra nyerte a párharcukat. A hétvége futballcsemegéjének egyik nagy kérdése, hogy Szoboszlai Dominik és társai meg tudják-e fékezni a bomba formában játszó norvég, Erling Haalandot. A Pool magyar középpályásának régi jó barátja és egyben szomszédja különleges módszerrel melegített a nagy meccsre.
Az első 10 fordulóban 13 gólos – ezzel a góllövőlistát toronymagasan vezető – Haaland nem csak a bajnokikon eredményes. A Bajnokok Ligájában is többször (5) talált be, mint ahány meccsen játszott (4): duplázott a Monaco ellen (2-2), és egyszer-egyszer vette be a Napoli (2-0), a Villarreal (2-0) és legutóbb a szerdán 4-1-re lellépett Dortmund kapuját. Az Instagramon posztolt videójával pedig megmutatta, mi segíti a regenerációját, hogy frissen és sérülések nélkül bírja a három-négy naponta sorjázó mérkőzések strapáját.
A múlt vasárnapi, Bournemouth elleni duplája miatt a PL-meccs legjobbjának választott Haaland a kertjében 8 fokos cidriben is gatyára vetkőzve, jeges vízzel teli dézsába csobbanva készült rá a dortmundiaknak lőtt góljára.
Szoboszlai Dominik és Erling Haaland: baráti ellenfelek
Szoboszlai és Haaland még tiniként kötöttek máig tartó barátságot, amikor csapat- és szobatársak voltak a Red Bull Salzburgban.
Azóta a magyar középpályás az RB Leipzig érintésével 2023-ban a Liverpoolig, a norvég csatár Dortmundon át a 2022-ben a Manchester Cityig jutott, miközben a folyvást a másikat ugrató cimborák Angliában egymás szomszédságában laknak.
Az angol Premier League élcsoportja 10 forduló után: 1. Arsenal 25 pont, 2. Manchester City 19, 3. Liverpool 18.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre