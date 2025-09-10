Őrült magyar rekordot állított be Szoboszlai barátja

Az olaszok előtt magabiztosan, hat ponttal vezető norvég labdarúgó-válogatott kedden ötből az ötödik világbajnoki selejtezőjét is megnyerte a csoportjában. Nem is akárhogyan: az ötgólos Erling Haaland vezérletével 11-1-re kiütötte Moldovát. Kiemelkedő eredmény Szoboszlai Dominik jó barátjától éppúgy, mint Norvégiától – de messze nem példa nélküli, még a vb-kvalifikációs meccseken sem.

Szoboszlai korábbi salzburgi csapat- és szobatársa, jelenlegi angliai szomszédja, Haaland öt gólt termelt a norvégok kiütéses vb-selejtezőjén Fotó: Getty Images

A Transfermarkt adatbankja szerint Európában eddig egy 12-0-s vb-selejtező jelenti a csúcsot: az NSZK 1969-ben így söpörte le Ciprust. Haalandék most a magyarok 1938-as rekordját állították be.

Zsengellért másolta Haaland

Dietz Károly szövetségi kapitány későbbi vb-döntős csapata a selejtezőkben 11-1-re mosta le Görögország válogatottját. Azon a meccsen, az MTK-pályán Zsengellér Gyula talált be ötször az ellenfél kapujába.

Hasonló arányban nyert egyébként 1996-ban Macedónia is Liechtenstein ellen. A világ legfölényesebb vb-selejtezői ellenben még sokkal egyoldalúbbak voltak. A csúcsot az ausztrálok tartják, akik 2001-ben 31-0-val küldték haza Amerikai Szamoa legobbjait.

Ugyanabban a sorozatban Tongát idegenben verték 22-0-ra, Szamoát otthon 11-0-ra – végül mégsem jutottak be a vb-re, mert az interkonkinentális pótselejtezőben 3-1-re kikaptak Uruguaytól.

Ami az egy vb-selejtezőn szerzett legtöbb gólt illeti, Haalandot tízen is megelőzik. Igaz, Európából csak az osztrák Hans Krankl, aki egy 1977-es, Málta elleni 9-0-ból hat góllal vette ki a részét. A világcsúcsot nyilván a fenti, 31-0-ás ausztrál siker főszereplője, Archie Thompson tartja 13 góllal, de az örökranglistán második is az akkori éktársa, David Zdrilic 8 találattal.