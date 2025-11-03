RETRO RÁDIÓ

Elhunyt a sport legenda, rajongók milliói zokognak

A sportvilág gyászol: 80 éves korában elhunyt Bob Trumpy, a Cincinnati Bengals ikonikus játékosa és legendás sportkommentátora. Ő szerezte a Bengals történetének első touchdownját, majd négy Super Bowlt közvetített. Most az egész város könnyek között búcsúzik. Így élt a sport legenda.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 14:30
Bob Trumpy legenda elhunyt

Megdöbbentő hírt közölt a Cincinnati Bengals: elhunyt a klub egyik legnagyobb alakja, Bob Trumpy. A csapat közleménye szerint a 80 éves sport legenda békésen, otthonában, családja körében hunyt el.

Trumpy 1968-ban, a Utah egyetemről érkezett a ligába, és már újoncként beírta magát a Bengals történetébe: ő kapta el a franchise első touchdown-passzát. Tíz év alatt négyszer válogatták be a Pro Bowlra, és 35 touchdownjával máig a csapat valaha volt legeredményesebb tight endje.

A pályáról visszavonulva sem tűnt el a reflektorfényből. A cincinnati rádió „Sports Talk” című műsorával új korszakot nyitott a sportműsorok világában, majd az NBC sztárkommentátoraként négy Super Bowlt és három olimpiát is közvetített. 2014-ben megkapta a Pro Football Hall of Fame Pete Rozelle-díját a sportmédia iránti kivételes munkájáért.

Így búcsúztatták, a sport legenda millióknak hiányzik

A hír futótűzként terjedt a közösségi médiában – a rajongók és egykori kollégák sorra osztották meg megható emlékeiket.

„A Bengals történetének egyik igazi nagyja volt. Örökre hiányozni fog” – írta egy rajongó.

Egy másik így fogalmazott: „Gyerekként hallgattam a Sportstalkban, később együtt dolgoztam vele – hatalmas ember volt, nemcsak a pályán.”

Bob Trumpy neve örökre egyet jelent majd Cincinnativel, a Bengals történetével – és azokkal az emlékekkel, amelyeket millióknak adott a mikrofon mögött és a pályán egyaránt.

