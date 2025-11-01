Szívszorító módon emlékeznek meg a rendőrök hősi halott kollégáikról
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tisztelettel adózik azoknak a kollégáknak az emléke előtt, akik szolgálat közben vesztették életüket. „A mai nap az emlékezésé, a mai napon hősi halottjaink előtt tisztelgünk” – írták. Egy fényképet is megosztottak arról az emléktábláról, amelyen az 1989. október 23-a után hősi halottá nyilvánított rendőrök neve olvashatók.
Arról az emléktábláról is megosztottak egy képet, amelyen az 1989. október 23-át követően hősi halottá nyilvánított rendőrök neve szerepel. Róluk is minden évben megemlékeznek mindenszentekkor.
A BRFK hősi halottjai
Baumann Péter
Baumann Péter neve 2023 januárjában vált ismertté az egész országban, amikor szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy rendőri intézkedés során Újbudán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság fiatal, elhivatott tagjaként dolgozott. 2023. január 12-én este a XI. kerületi Lecke utcába riasztották Baumann Pétert és két társát, akik egy bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, ahol egy zavartan viselkedő férfi lakásán kellett intézkedniük. Az intézkedés során az őrjöngő férfi, Sz. Szilárd hirtelen késsel támadt a rendőrökre. Ekkor Baumann Pétert a férfi olyan súlyosan megszúrta a mellkasán, hogy a fiatal rendőr később a kórházban életét vesztette.
Pálvölgyi Péter
A posztumusz alezredest 2016. október 26-án, egy Bőnyben zajló akcióban lövés érte, és a helyszínen életét vesztette. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiemelt főnyomozója volt. Több mint 25 évet szolgált a rendőrségnél, kollégái kiváló szakembernek, elhivatott nyomozónak ismerték.
Kenéz Imre
2012. október 11-én, Apátfalván Kenéz Imrét szolgálatteljesítés közben elütötte egy terepjáró. Mint kiderült, a rendőrség egy gyorshajtásos esethez riasztotta a motoros járőreit, azonban a gyorshajtó a kocsijával szándékosan leszorított egy rendőrautót, majd a motorosok megállásra kényszerítették a sofőrt, akit végül Kenéz Imre állított meg, azonban az autós ekkor elindult és elütötte a motoros járőrt.
Az ütközést követően Kenéz olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben életét vesztett.
Radovic Dusán posztumusz főhadnagyot 2010. július 23-án, rendőri intézkedés közben elgázolták. Kollégánk a helyszínen életét vesztette.
– írta posztjában a BRFK, majd Borbély Zoltánról is megemlékeztek, akit 2008. február 11-én, egy nyári konyhába bezárkózott férfi lőtt le.
Borsos József
2003. május 13-án hajnalban, Budapesten, a II. kerületi Bethlen Gábor utcában, egy fegyveres rablás elkövetésének megelőzése során Borsos József és kollégái olyan személyt kerestek fel, aki már körözés alatt állt. Az intézkedés során a rendőri felszólításra válaszul a bűnöző eljátszotta, hogy megadja magát, majd hangtompítós pisztollyal tüzet nyitott. A lövések eltalálták Borsos József mellkasát és csípőjét, aki emiatt súlyosan megsebesült. Ezután azonban még vissza tudott lőni, így ártalmatlanná tette az elkövetőt. Végül a rendőr a helyszínen meghalt. A belügyminiszter kezdeményezésére posztumusz alezredessé léptették elő, és hősi halottá nyilvánították.
Guba József és Székely Dénes
Guba József rendőr ezredes és Székely Dénes rendőr őrnagy 1994. november 22-én vesztette életét szolgálatteljesítés közben, egy tragikus helikopter-balesetben. Az eset a Rendőrség Légi Rendészeti Parancsnokságának szolgálati repülése során történt. A két tapasztalt rendőrpilóta aznap kiképzési és felderítő repülést hajtott végre, amikor rossz időjárási körülmények, főként a sűrű köd és a gyenge látási viszonyok miatt, a helikopter lezuhant.
A helikopter Orosháza közelében, lakott területen kívül zuhant le, így civil áldozat nem volt, de mindkét rendőrtiszt a helyszínen életét vesztette.
Máté András posztumusz főhadnagyot 1992. szeptember 13-án egy tetten ért gépkocsitolvaj szúrta le
– írja bejegyzésében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Ősz Zsigmond
1991. június 12-én Ősz Zsigmond rendőr alhadnagy pénzkísérési feladatot látott el, amikor fegyveres támadás érte. Egy rabló, közvetlen közelről több lövést adott le az alhadnagyra, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Azonnal kórházba szállították, de az orvosi beavatkozások ellenére, 1991. június 27-én belehalt sérüléseibe.
Horváth Imre posztumusz hadnagy 1990. szeptember 8-án éjjel, egy betörőbanda üldözése közben szenvedett közúti közlekedési balesetet, melyben életét vesztette.
– zárta a hősi halottakról szóló posztját a rendőrség.
