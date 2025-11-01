Szívszorító módon emlékeznek meg a rendőrök hősi halott kollégáikról

A Budapesti Rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán közzé tett bejegyezésében azon kollégáik előtt tiszteleg, akik szolgálat közben vesztették életüket. „A mai nap az emlékezésé, a mai napon hősi halottjaink előtt tisztelgünk.” – olvasható mindenszentek napján közzétett bejegyzésben a hatóság Facebook oldalán.

Hősi halottjaira emlékezik a rendőrség (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció!)

Arról az emléktábláról is megosztottak egy képet, amelyen az 1989. október 23-át követően hősi halottá nyilvánított rendőrök neve szerepel. Róluk is minden évben megemlékeznek mindenszentekkor.

A BRFK hősi halottjai

Baumann Péter

Baumann Péter neve 2023 januárjában vált ismertté az egész országban, amikor szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy rendőri intézkedés során Újbudán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság fiatal, elhivatott tagjaként dolgozott. 2023. január 12-én este a XI. kerületi Lecke utcába riasztották Baumann Pétert és két társát, akik egy bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, ahol egy zavartan viselkedő férfi lakásán kellett intézkedniük. Az intézkedés során az őrjöngő férfi, Sz. Szilárd hirtelen késsel támadt a rendőrökre. Ekkor Baumann Pétert a férfi olyan súlyosan megszúrta a mellkasán, hogy a fiatal rendőr később a kórházban életét vesztette.

Baumann Pétert mellkason szúrta támadója (Fotó: BRFK Facebook)

Pálvölgyi Péter

A posztumusz alezredest 2016. október 26-án, egy Bőnyben zajló akcióban lövés érte, és a helyszínen életét vesztette. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiemelt főnyomozója volt. Több mint 25 évet szolgált a rendőrségnél, kollégái kiváló szakembernek, elhivatott nyomozónak ismerték.

Kenéz Imre

2012. október 11-én, Apátfalván Kenéz Imrét szolgálatteljesítés közben elütötte egy terepjáró. Mint kiderült, a rendőrség egy gyorshajtásos esethez riasztotta a motoros járőreit, azonban a gyorshajtó a kocsijával szándékosan leszorított egy rendőrautót, majd a motorosok megállásra kényszerítették a sofőrt, akit végül Kenéz Imre állított meg, azonban az autós ekkor elindult és elütötte a motoros járőrt.

Kenéz Imrét elütötték (Fotó: BRFK Facebook)

Az ütközést követően Kenéz olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben életét vesztett.

Radovic Dusán posztumusz főhadnagyot 2010. július 23-án, rendőri intézkedés közben elgázolták. Kollégánk a helyszínen életét vesztette.

– írta posztjában a BRFK, majd Borbély Zoltánról is megemlékeztek, akit 2008. február 11-én, egy nyári konyhába bezárkózott férfi lőtt le.