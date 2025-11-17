Máris itt a folytatás, ekkor láthatod újra a magyar válogatottat

Hat Nemzetek Ligája- és négy felkészülési mérkőzés vár jövőre a magyar válogatottra. Jövőre március 23. és 31. között két felkészülési mérkőzést játszhat Marco Rossi együttese, az ellenfelek még nem ismertek. A következő válogatott szünet közvetlenül a 2026-os vb előtt, június 1. és 9. között lesz, ekkor két újabb felkészülési találkozóra lesz lehetőség.

Legközelebb 2026-ban láthatjuk a magyar válogatottat Fotó: Tumbász Hédi

A magyar válogatott tétmérkőzései ősszel kezdődnek

A tétmérkőzések a 2026-27-es Nemzetek Ligája-sorozattal szeptemberben kezdődnek. Marco Rossi együttese a következő kiírást a B divízióban kezdi meg. A Nemzetek Ligája sorsolását február 12-én tartják. A magyar válogatott az egyes kalapból várja az ellenfeleit, így biztosan nem kerülhet össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel. Kaphatja viszont a második kalapból Svájcot, Bosznia-Hercegovinát, Ausztriát vagy Ukrajnát, valamint a harmadikból Szlovéniát, Georgiát, Írországot és Romániát, míg a negyedik kvartettből Svédországot, Észak-Macedóniát, Észak-Írországot vagy Koszovót. A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A-divízióba, a negyedikek kiesnek a C-be. A másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért.