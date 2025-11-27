Döbbenetes statisztikai adat, ezért nem megy a Liverpoolnak
Egyre mélyebb gödörbe kerülnek Szoboszlaiék. A Liverpool támadásban és védekezésben is kiábrándító teljesítményt nyújt.
Arne Slot együttese a szerdai Liverpool-PSV Bajnokok Ligája-mérkőzést követően olyan mélypontra zuhant, amire évtizedek óta nem volt példa. A Vörösök az elmúlt 12 tétmeccsükből kilencet elveszítettek, és az utóbbi három találkozón – a Manchester City, a Nottingham Forest és a PSV ellen – mindössze egyetlen gólt szereztek Szoboszlai Dominik jóvoltából, miközben tízet kaptak. Annak ellenére alakult ez így, hogy a helyzetkialakításuk egyáltalán nem reménytelen, sőt, számos mutatóban még az ellenfeleiket is felülmúlták.
A legutóbbi három mérkőzés alapján a Liverpoolnak a megteremtett lehetőségek minősége szerint jóval több gólt kellett volna lőnie, hiszen a várható gólok (xG) tekintetében fölényben voltak riválisaikkal szemben:
- Liverpool: 6.59 várható gól
- Man. City, Nottingham, PSV: összesen 5.39 várható gól
Még érdekesebb, ha a lövésszámokat is szemügyre vesszük: a Liverpool 55 lövéssel próbálkozott, míg ellenfelei csak 38 alkalommal kísérelték meg bevenni a Vörösök kapuját. Ezek alapján akár egy peches időszaknak is betudhatnánk a gyenge eredménysort, a statisztika azonban egy másik, jóval nyugtalanítóbb jelenségre is rávilágít: a Liverpool mindössze hét nagy helyzetet dolgozott ki, míg az ellenfelek nyolcat.
Ez világosan mutatja, hogy a támadásban és a védekezésben is súlyos problémák mutatkoznak. A világsztárokból álló támadósor képtelen kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, a hátsó alakzat pedig valóságos átjáróház.
Csak Szoboszlai igyekszik Liverpoolban?
Az viszont, hogy helyzetek számában nincs hiány, egyértelműen a középpálya érdeme. Ez ismét megerősíti azt, amit a szurkolók többsége érez: Szoboszlai Dominik a Liverpool idei szezonjának legjobbja.
A magyar klasszis a holland csapat ellen is kiemelkedett a mezőnyből: 4 helyzetet is kidolgozott és 92%-os passzpontossággal zárta a 4-1-re elveszített találkozót.
