Döbbenetes statisztikai adat, ezért nem megy a Liverpoolnak

Egyre mélyebb gödörbe kerülnek Szoboszlaiék. A Liverpool támadásban és védekezésben is kiábrándító teljesítményt nyújt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 16:30
Liverpool Arne Slot statisztika

Arne Slot együttese a szerdai Liverpool-PSV Bajnokok Ligája-mérkőzést követően olyan mélypontra zuhant, amire évtizedek óta nem volt példa. A Vörösök az elmúlt 12 tétmeccsükből kilencet elveszítettek, és az utóbbi három találkozón – a Manchester City, a Nottingham Forest és a PSV ellen – mindössze egyetlen gólt szereztek Szoboszlai Dominik jóvoltából, miközben tízet kaptak. Annak ellenére alakult ez így, hogy a helyzetkialakításuk egyáltalán nem reménytelen, sőt, számos mutatóban még az ellenfeleiket is felülmúlták.

A Liverpool a bajnokságban és a BL-ben is szenved
A Liverpool a bajnokságban és a BL-ben is szenved (képen: Mohamed Szalah középen, Szoboszlai Dominik jobbra) Fotó: Carl Recine

A legutóbbi három mérkőzés alapján a Liverpoolnak a megteremtett lehetőségek minősége szerint jóval több gólt kellett volna lőnie, hiszen a várható gólok (xG) tekintetében fölényben voltak riválisaikkal szemben:

  • Liverpool: 6.59 várható gól
  • Man. City, Nottingham, PSV: összesen 5.39 várható gól

Még érdekesebb, ha a lövésszámokat is szemügyre vesszük: a Liverpool 55 lövéssel próbálkozott, míg ellenfelei csak 38 alkalommal kísérelték meg bevenni a Vörösök kapuját. Ezek alapján akár egy peches időszaknak is betudhatnánk a gyenge eredménysort, a statisztika azonban egy másik, jóval nyugtalanítóbb jelenségre is rávilágít: a Liverpool mindössze hét nagy helyzetet dolgozott ki, míg az ellenfelek nyolcat.

Ez világosan mutatja, hogy a támadásban és a védekezésben is súlyos problémák mutatkoznak. A világsztárokból álló támadósor képtelen kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, a hátsó alakzat pedig valóságos átjáróház.

Csak Szoboszlai igyekszik Liverpoolban?

Az viszont, hogy helyzetek számában nincs hiány, egyértelműen a középpálya érdeme. Ez ismét megerősíti azt, amit a szurkolók többsége érez: Szoboszlai Dominik a Liverpool idei szezonjának legjobbja.

A magyar klasszis a holland csapat ellen is kiemelkedett a mezőnyből: 4 helyzetet is kidolgozott és 92%-os passzpontossággal zárta a 4-1-re elveszített találkozót.

