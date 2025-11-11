Liverpoolban megbántak mindent, visszatér az elküldött focista
Már a télen visszatérhet Harvey Elliott a Vörösökhöz. Az Aston Villa egyáltalán nem számol a kölcsönkapott focistával, aki újra Liverpoolban játszhat.
Egyik fél sem járt jól a nyári üzlettel, Harvey Elliott már a télen visszatérhet a Liverpoolba. A gárda bajnoka júniusban Eb-aranyig vezette az angol U21-es válogatottat, miközben klubcsapatában nem tudott alapember lenni. Sorban álltak érte a kérők, végül az Aston Villa kapta meg kölcsönbe. A szerződésben benne volt, hogy kellő mennyiségű játék esetén a Villa 35 millió fontért megvásárolja a támadó középpályást. A rossz nyelvek szerint a klubnál végül lemondtak Elliottról, semmiképp nem vennék meg, éppen ezért nem is játszatják.
A középpályás az utolsó három meccsen keretbe sem került, az egész szezonban mindössze négyszer kapott lehetőséget, gólt nem lőtt, gólpassza sincs. A szakértők szerint az angol válogatott Elliott nem ezt érdmeli.
A rossz nyelvek szerint ha tíz meccset játszik, akkor kötelező lesz Elliottot kivásárolniuk. Ezt az Aston Villa nem akarja, miközben a Liverpool tárt karokkal várná őt vissza
- mondta Keith Wyness, az Everton korábbi ügyvezetője.
Liverpoolban imádják Elliottot
A 22 esztendős játékos nagy kedvenc a Vörösöknél, ahol összesen öt szezon húzott le. Szoboszlai Dominik mögött jobbára csak csere volt, ezért is akart neki esélyt adni a csapat a kölcsönadással. Noha a Pool idén nyáron alaposan erősített támadófronton, visszavárják Elliottot, akivel bővülne a lehetőségek száma és az alapemberek is többet pihenhetnének.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre