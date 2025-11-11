RETRO RÁDIÓ

Liverpoolban megbántak mindent, visszatér az elküldött focista

Már a télen visszatérhet Harvey Elliott a Vörösökhöz. Az Aston Villa egyáltalán nem számol a kölcsönkapott focistával, aki újra Liverpoolban játszhat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 18:45
Liverpool Harvey Elliott premier league

Egyik fél sem járt jól a nyári üzlettel, Harvey Elliott már a télen visszatérhet a Liverpoolba. A gárda bajnoka júniusban Eb-aranyig vezette az angol U21-es válogatottat, miközben klubcsapatában nem tudott alapember lenni. Sorban álltak érte a kérők, végül az Aston Villa kapta meg kölcsönbe. A szerződésben benne volt, hogy kellő mennyiségű játék esetén a Villa 35 millió fontért megvásárolja a támadó középpályást. A rossz nyelvek szerint a klubnál végül lemondtak Elliottról, semmiképp nem vennék meg, éppen ezért nem is játszatják.

Harvey Elliott nyáron távozott Liverpoolból
Harvey Elliott nyáron távozott Liverpoolból Fotó: Catherine Ivill - AMA

A középpályás az utolsó három meccsen keretbe sem került, az egész szezonban mindössze négyszer kapott lehetőséget, gólt nem lőtt, gólpassza sincs. A szakértők szerint az angol válogatott Elliott nem ezt érdmeli.

A rossz nyelvek szerint ha tíz meccset játszik, akkor kötelező lesz Elliottot kivásárolniuk. Ezt az Aston Villa nem akarja, miközben a Liverpool tárt karokkal várná őt vissza

- mondta Keith Wyness, az Everton korábbi ügyvezetője.

Liverpoolban imádják Elliottot

A 22 esztendős játékos nagy kedvenc a Vörösöknél, ahol összesen öt szezon húzott le. Szoboszlai Dominik mögött jobbára csak csere volt, ezért is akart neki esélyt adni a csapat a kölcsönadással. Noha a Pool idén nyáron alaposan erősített támadófronton, visszavárják Elliottot, akivel bővülne a lehetőségek száma és az alapemberek is többet pihenhetnének.

