Kucsera Gábor: „Az is átfutott az agyamon: félrerántom a kormányt”

Kucsera Gábor, a világ- és Európa-bajnok kajakos hosszú évekre kicsúszott a saját élete irányítása alól. A drogfüggőség szétzilálta a házasságát, távol került a gyerekeitől, és volt idő, amikor csak néhány ezres volt nála. Minden, amit stabilnak hitt, hirtelen darabokra esett, ő pedig mélypontra került. Onnan csak óriási belső harccal tudott újra felemelkedni, és visszaszerezni mindazt, ami igazán számít számára.

Fotó: TV2

A sportoló hosszú időn keresztül küzdött a kábítószerrel, amely a magánéletét és a karrierjét is teljesen felborította. Bízik benne, hogy mások is tanulnak majd abból, min ment keresztül.

Elmondása szerint a pekingi olimpiára két aranyéremért utazott, ám végül két negyedik hellyel tért haza.

„Ma már értékelem ezt is, de akkor óriási csalódásként éltem meg, és ez indított el lefelé. A bulizás és a haverok lettek a középpontban, alkalmi droghasználóvá váltam. Ez a legveszélyesebb, mert sokáig elhiteted magaddal, hogy minden rendben” – idézte az Index Kucsera Gábor szavait, amik a Mathias Corvinus Collegium konferenciáján hangzottak el, ahol a drogkrízis volt a fő téma.

A depresszió jelei is megjelentek rajta, bár mivel akadtak tiszta időszakai, a környezet sokáig nem sejtette, mi zajlik a háttérben.

„Mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor közölték velem, hogy pozitív lett a drogtesztem, kokaint találtak a szervezetemben. Az autópályán mentem, amikor csörgött a telefonom, annyira letaglózott a hír, hogy az is átfutott az agyamon: félrerántom a kormányt, mintsem szembenézzek a következményekkel.”

Hangsúlyozta: gyerekkora óta arra nevelték, hogy vállalja a tetteiért a felelősséget, ezért nem próbálta meg elkenni a dolgot.

„Tudtam, hogy megbélyegeznek, és ezt a bélyeget a mai napig magamon hordom. ”

A drog a családi életét is teljesen szétrombolta: különköltözött a feleségétől, és alig találkozhatott a gyerekeivel.

„Romokban volt az életem, minden, ami addig értelmezhető volt a mindennapjaimban, tulajdonképpen megszűnt, padlóra kerültem. Előfordult, hogy ötezer forint lapult összesen a zsebemben, és fogalmam nem volt, mi lesz holnap. Folyamatosan másokat hibáztattam a gyengeségemért és a gyarlóságomért. Egyik este az albérletben ültem, és sírtam, mert szinte elviselhetetlenül hiányoztak a gyerekeim. Belenéztem a tükörbe, és kimondtam: te egy szar ember vagy!”