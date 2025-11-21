RETRO RÁDIÓ

Kucsera Gábor: „Az is átfutott az agyamon: félrerántom a kormányt”

Kucsera Gábor megdöbbentő, őszinte vallomást tett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
Kucsera Gábor MCC bajnok drog

Kucsera Gábor, a világ- és Európa-bajnok kajakos hosszú évekre kicsúszott a saját élete irányítása alól. A drogfüggőség szétzilálta a házasságát, távol került a gyerekeitől, és volt idő, amikor csak néhány ezres volt nála. Minden, amit stabilnak hitt, hirtelen darabokra esett, ő pedig mélypontra került. Onnan csak óriási belső harccal tudott újra felemelkedni, és visszaszerezni mindazt, ami igazán számít számára.

Kucsera Gábor
Fotó: TV2

A sportoló hosszú időn keresztül küzdött a kábítószerrel, amely a magánéletét és a karrierjét is teljesen felborította. Bízik benne, hogy mások is tanulnak majd abból, min ment keresztül.

Elmondása szerint a pekingi olimpiára két aranyéremért utazott, ám végül két negyedik hellyel tért haza. 

„Ma már értékelem ezt is, de akkor óriási csalódásként éltem meg, és ez indított el lefelé. A bulizás és a haverok lettek a középpontban, alkalmi droghasználóvá váltam. Ez a legveszélyesebb, mert sokáig elhiteted magaddal, hogy minden rendben” – idézte az Index Kucsera Gábor szavait, amik a Mathias Corvinus Collegium konferenciáján hangzottak el, ahol a drogkrízis volt a fő téma.

A depresszió jelei is megjelentek rajta, bár mivel akadtak tiszta időszakai, a környezet sokáig nem sejtette, mi zajlik a háttérben.

„Mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor közölték velem, hogy pozitív lett a drogtesztem, kokaint találtak a szervezetemben. Az autópályán mentem, amikor csörgött a telefonom, annyira letaglózott a hír, hogy az is átfutott az agyamon: félrerántom a kormányt, mintsem szembenézzek a következményekkel.”

Hangsúlyozta: gyerekkora óta arra nevelték, hogy vállalja a tetteiért a felelősséget, ezért nem próbálta meg elkenni a dolgot. 

„Tudtam, hogy megbélyegeznek, és ezt a bélyeget a mai napig magamon hordom. ”

A drog a családi életét is teljesen szétrombolta: különköltözött a feleségétől, és alig találkozhatott a gyerekeivel.

Romokban volt az életem, minden, ami addig értelmezhető volt a mindennapjaimban, tulajdonképpen megszűnt, padlóra kerültem. Előfordult, hogy ötezer forint lapult összesen a zsebemben, és fogalmam nem volt, mi lesz holnap. Folyamatosan másokat hibáztattam a gyengeségemért és a gyarlóságomért. Egyik este az albérletben ültem, és sírtam, mert szinte elviselhetetlenül hiányoztak a gyerekeim. Belenéztem a tükörbe, és kimondtam: te egy szar ember vagy!

Ez volt az a pont, ahol rájött, hogy változtatnia kell, különben mindent végleg elveszít. Egyetlen könyv volt nála: a Biblia. Lefelelt, olvasni kezdte, és új erőt, hitet talált benne. 

Önmagamat kellett legyőznöm, és ez többet ér bármelyik világbajnoki érmemnél.

A folyamat hosszú volt, de végül sikerrel zárult: visszakapta a családját, és az életét is újraépítette.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu