Tőrdöfés a Fradi-szívekbe az UEFA döntése az El-diadal után – Videó
Hiába Gabi Kanikovszki látványos gólja, a döntéshozók mintha észre sem vették volna. Senki sem díjazza a Fradi álomgólját?! Pedig lehet szavazni az FTC-Ludogorec meccs egyik találatára.
Szenzációs sorozatot épít a Fradi labdarúgócsapata az Európa-ligában. A magyar bajnok a bolgár Ludogorec csütörtöki 3-1-es legyőzésével már harmadik az alapszakasz tabelláján, és esélyes a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra. Hab lett volna a tortán, ha az FTC-Ludogorec meccsen az első ferencvárosi gólt akrobatikus mozdulattal a bal felső sarokba lőtt Gabi Kanikovszki találata bekerül az európai szövetség (UEFA) szervezte szavazásra, de nem így történt.
Pedig a négy jelölt közül az egyik a Groupama Arénában esett, ám az nem Kanikovszki gólja. A jelölteket a következő Instagram-videóban nézheted meg:
Csakhogy éppen az ellenfél szépítéséről van szó, amikor a Ludo spanyol jobbhátvédje, Son – valóban gyönyörű lövéssel – bevette Dibusz Dénes kapuját.
Azért érdemes megnézni Kanikovszkiét is, talán helye lett volna a legszebb gólok versenyében.
Az FTC-Ludogorec (3-1) El-meccs összefoglalója:
Meddig jut a Fradi?
