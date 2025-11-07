Tőrdöfés a Fradi-szívekbe az UEFA döntése az El-diadal után – Videó

Szenzációs sorozatot épít a Fradi labdarúgócsapata az Európa-ligában. A magyar bajnok a bolgár Ludogorec csütörtöki 3-1-es legyőzésével már harmadik az alapszakasz tabelláján, és esélyes a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra. Hab lett volna a tortán, ha az FTC-Ludogorec meccsen az első ferencvárosi gólt akrobatikus mozdulattal a bal felső sarokba lőtt Gabi Kanikovszki találata bekerül az európai szövetség (UEFA) szervezte szavazásra, de nem így történt.

Kanikovszki látványos találata nem került be az UEFA gólszépségversenyébe az FTC-Ludogorec meccsről Fotó: Tumbász Hédi

Pedig a négy jelölt közül az egyik a Groupama Arénában esett, ám az nem Kanikovszki gólja. A jelölteket a következő Instagram-videóban nézheted meg:

Csakhogy éppen az ellenfél szépítéséről van szó, amikor a Ludo spanyol jobbhátvédje, Son – valóban gyönyörű lövéssel – bevette Dibusz Dénes kapuját.

Azért érdemes megnézni Kanikovszkiét is, talán helye lett volna a legszebb gólok versenyében.

Az FTC-Ludogorec (3-1) El-meccs összefoglalója: