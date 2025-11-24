Nagy a baj, műteni kell a Fradi kapusát, végleg távozhat
A francia játékos hazájában beszélt az állapotáról. Laura Glauser hónapokat fog kihagyni, s a Fradinál szerződése sincs a következő szezonra.
Műteni kell Laura Glausert, a Ferencváros női kézilabda-csapatának kapusát. A Fradi játékosa októberben védett utoljára, akkor egy rossz mozdulat után megsérült, porckorongsérv miatt pihen. Hazájában már arról beszélt, hogy elkerülhetetlen a műtét, s hónapokat kell kihagynia.
A válogatott játékos bízott benne, hogy nem kell kés alá feküdnie, azonban nem javult az állapota.
Vártam arra, hogy elmúljon a fájdalom. Aztán injekciós kezelést kaptam, ez sem segített, így műteni kell
- mondta a L'Équipe-nek az olimpiai ezüstérmes játékos, akinek most hónapokat kell kihagynia.
Bizonytalan a Fradi kapusának a jövője
Laura Glauser 2024 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez, ekkor két éves szerződést kötött a klubbal. A megállapodást azóta nem hosszabbították meg, azaz jövő nyáron lejár, nem tudni, marad-e a zöld-fehéreknél. Szerdán műtik, előreláthatólag 4 hónapot kell kihagynia.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre