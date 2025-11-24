RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj, műteni kell a Fradi kapusát, végleg távozhat

A francia játékos hazájában beszélt az állapotáról. Laura Glauser hónapokat fog kihagyni, s a Fradinál szerződése sincs a következő szezonra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 10:12
Fradi kézilabda csapat

Műteni kell Laura Glausert, a Ferencváros női kézilabda-csapatának kapusát. A Fradi játékosa októberben védett utoljára, akkor egy rossz mozdulat után megsérült, porckorongsérv miatt pihen. Hazájában már arról beszélt, hogy elkerülhetetlen a műtét, s hónapokat kell kihagynia. 

Laura Glauser korábban Győrben is védett, tavaly nyáron érkezett a Fradihoz
Laura Glauser korábban Győrben is védett, tavaly nyáron érkezett a Fradihoz Fotó: Dömötör Csaba

A válogatott játékos bízott benne, hogy nem kell kés alá feküdnie, azonban nem javult az állapota.

Vártam arra, hogy elmúljon a fájdalom. Aztán injekciós kezelést kaptam, ez sem segített, így műteni kell

- mondta a L'Équipe-nek az olimpiai ezüstérmes játékos, akinek most hónapokat kell kihagynia.

Bizonytalan a Fradi kapusának a jövője

Laura Glauser 2024 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez, ekkor két éves szerződést kötött a klubbal. A megállapodást azóta nem hosszabbították meg, azaz jövő nyáron lejár, nem tudni, marad-e a zöld-fehéreknél. Szerdán műtik, előreláthatólag 4 hónapot kell kihagynia.

 

