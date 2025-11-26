RETRO RÁDIÓ

Gruber Zsombor elárulta, ezt az egy dolgot nem tehetik meg a Fradi-játékosai

Gruber Zsombor, a Ferencváros fiatal támadója elmondta, nem szabad leírni vagy akár csak alábecsülni a török együttest. A magyar válogatott csatár a Fenerbahce-FTC Európa-liga összecsapás előtt a Metropolnak beszélt arról, mire számít az isztambuli rangadón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 18:00
Ferencváros Gruber Zsombor Fenerbache

Újabb hatalmas feladat vár a magyar rekordbajnokra. Csütörtökön (18:45, M4 Sport) Fenerbahce-FTC Európa-liga mérkőzést rendeznek a kupasorozat ötödik fordulójában. Robbie Keane együttese négy mérkőzés után a harmadik helyen áll a tabellán, a török együttes pedig a táblázat tizenötödik helyéről várja a találkozót. Gruber Zsombor, az FTC fiatal csatára a találkozót megelőzően nyilatkozott a Metropolnak, elmondta, mire kell számítani csapatának Törökországban.

Gruber Zsombor szerint nehéz mérkőzés lesz a Fenerbahce-FTC Európa-liga találkozó
Gruber Zsombor szerint nehéz mérkőzés lesz a Fenerbahce-FTC Európa-liga találkozó (Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol)

Gruber Zsombor: Nem szabad őket leírnunk

Hiba lenne, ha az eddigi Európa-liga-mérkőzéseik eredményeiből indulnánk ki, a hétvégén ráadásul 5-2-re nyertek a török élvonalban, így nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük

– fogalmazott a magyar válogatott csatára, aki szerint komoly előnyt jelenthet a törököknek, hogy több ezren buzdítják majd őket. Ennek ellenére bízik benne, hogy a Fradi-szurkolók hangja felül fogja múlni a hazai drukkerekét. 

„A szurkolóik ott lesznek mögöttük, de bízom benne, hogy a mieink is minél többen eljönnek, és egy igazán jó meccset tudunk játszani.

A Fenerbahcét nem lehet sem lebecsülni, sem leírni. Még a negyedik sorban szereplő játékosok is kiemelkedő minőséget képviselnek

– mondta Gruber, aki szerint a Ferencváros pontosan tudja, mire számítson a török csapattól.

A zöld-fehérek fiatal tehetsége a Fradi-szurkolók segítségét kérte
A zöld-fehérek fiatal tehetsége a Fradi-szurkolók segítségét kérte (Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol)

Fenerbahce-FTC: Mindkét csapat keresi régi formáját

Míg a török csapat az Európa-ligában nem találja a fonalat (4 mérkőzésből csak 1-et tudott megnyerni), addig a Fradi a magyar bajnokságban keresi régi formáját. Robbie Keane együttese hétvégén a Nyíregyháza ellen szenvedett 3-1-es vereséget hazai pályán, Gruber Zsombor büntetőből gólt is szerzett, de ez sem volt elég a Fradinak.  

Nehéz megemészteni, hogy kikaptunk hazai pályán. Örülök annak, hogy gólt szereztem, de ha a csapat nem nyer, akkor nem lehetek elégedett — ez csapatjáték, nem az egyénről szól. 3-1-re nem szabad kikapni hazai pályán, főleg nekünk nem. Így azért nehéz volt készülni a Fenerbahce ellen, de tudjuk, hogy Törökországban is jó teljesítményt kell nyújtanunk a győzelemhez.

A két együttes csütörtökön 18.45-kor csap össze Isztambulban. A felek eddig mindössze kétszer találkoztak, több mint fél évszázaddal ezelőtt. 1971-ben az UEFA-kupa nyolcaddöntőjében mérkőztek meg, akkor a Ferencváros 4-2-es összesítéssel jutott tovább, majd egészen az elődöntőig menetelt, ahol végül a Wolverhampton vetett véget a magyar csapat sikereinek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu