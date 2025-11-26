Gruber Zsombor elárulta, ezt az egy dolgot nem tehetik meg a Fradi-játékosai

Újabb hatalmas feladat vár a magyar rekordbajnokra. Csütörtökön (18:45, M4 Sport) Fenerbahce-FTC Európa-liga mérkőzést rendeznek a kupasorozat ötödik fordulójában. Robbie Keane együttese négy mérkőzés után a harmadik helyen áll a tabellán, a török együttes pedig a táblázat tizenötödik helyéről várja a találkozót. Gruber Zsombor, az FTC fiatal csatára a találkozót megelőzően nyilatkozott a Metropolnak, elmondta, mire kell számítani csapatának Törökországban.

Gruber Zsombor szerint nehéz mérkőzés lesz a Fenerbahce-FTC Európa-liga találkozó (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Gruber Zsombor: Nem szabad őket leírnunk

Hiba lenne, ha az eddigi Európa-liga-mérkőzéseik eredményeiből indulnánk ki, a hétvégén ráadásul 5-2-re nyertek a török élvonalban, így nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük

– fogalmazott a magyar válogatott csatára, aki szerint komoly előnyt jelenthet a törököknek, hogy több ezren buzdítják majd őket. Ennek ellenére bízik benne, hogy a Fradi-szurkolók hangja felül fogja múlni a hazai drukkerekét.

„A szurkolóik ott lesznek mögöttük, de bízom benne, hogy a mieink is minél többen eljönnek, és egy igazán jó meccset tudunk játszani.

A Fenerbahcét nem lehet sem lebecsülni, sem leírni. Még a negyedik sorban szereplő játékosok is kiemelkedő minőséget képviselnek

– mondta Gruber, aki szerint a Ferencváros pontosan tudja, mire számítson a török csapattól.

A zöld-fehérek fiatal tehetsége a Fradi-szurkolók segítségét kérte (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Fenerbahce -FTC: Mindkét csapat keresi régi formáját

Míg a török csapat az Európa-ligában nem találja a fonalat (4 mérkőzésből csak 1-et tudott megnyerni), addig a Fradi a magyar bajnokságban keresi régi formáját. Robbie Keane együttese hétvégén a Nyíregyháza ellen szenvedett 3-1-es vereséget hazai pályán, Gruber Zsombor büntetőből gólt is szerzett, de ez sem volt elég a Fradinak.

Nehéz megemészteni, hogy kikaptunk hazai pályán. Örülök annak, hogy gólt szereztem, de ha a csapat nem nyer, akkor nem lehetek elégedett — ez csapatjáték, nem az egyénről szól. 3-1-re nem szabad kikapni hazai pályán, főleg nekünk nem. Így azért nehéz volt készülni a Fenerbahce ellen, de tudjuk, hogy Törökországban is jó teljesítményt kell nyújtanunk a győzelemhez.

A két együttes csütörtökön 18.45-kor csap össze Isztambulban. A felek eddig mindössze kétszer találkoztak, több mint fél évszázaddal ezelőtt. 1971-ben az UEFA-kupa nyolcaddöntőjében mérkőztek meg, akkor a Ferencváros 4-2-es összesítéssel jutott tovább, majd egészen az elődöntőig menetelt, ahol végül a Wolverhampton vetett véget a magyar csapat sikereinek.