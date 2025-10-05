Kubatov Gábor is róla beszélt, ez vár a Fradiban Varga Barnabásra

Élete legjobb formájában focizik a Fradi csatára. Varga Barnabás vasárnap nagy ünnepre készül a Ferencváros-Paks meccsen.
Ismét Varga Barnabás volt a Fradi nyerőembere. A zöld-fehérek a csatár védhetetlen fejesével győztek 1-0-ra az Európa-liga főtábláján, a Genk elleni idegenbeli siker után pedig ünnep lehet a játékos számára a Paks elleni, vasárnapi rangadó (16.30, Tv: M4 Sport).
A Ferencváros-Paks meccs több szempontból is pikáns összecsapás lesz. Jelenleg a vendégek vezetik a tabellát az NB I-ben, ráadásul a paksiak sorozatban kétszer verték a Magyar Kupa döntőjében a Fradit. Ha ez nem lenne elég, a 2023 nyarán Paksról a Ferncvárosba igazoló Varga Barnabás 100. meccsén szerepelhet a fővárosi zöld-fehér együttesben. A csatár az eddigi 99 meccsén 62 gólt szerzett a Ferencvárosban.
Varga Barnabás mérlege a Fradiban
NB I: 60 meccs, 37 gól
Magyar Kupa: 8 meccs, 2 gól
Nemzetközi kupa: 31 meccs, 23 gól
Varga Barnabás két gólkirályi címe közül 2024-ben a Ferencváros játékosaként végzett az élen. A csapattal két bajnoki aranyat nyert.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor csütörtöki Facebook-posztja is azt sugallja, az természetes dolog, ha a csatár betalál.
Az ég kék, a fű zöld, a Varga Barna
- írta Kubatov
