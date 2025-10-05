Kubatov Gábor is róla beszélt, ez vár a Fradiban Varga Barnabásra

Ismét Varga Barnabás volt a Fradi nyerőembere. A zöld-fehérek a csatár védhetetlen fejesével győztek 1-0-ra az Európa-liga főtábláján, a Genk elleni idegenbeli siker után pedig ünnep lehet a játékos számára a Paks elleni, vasárnapi rangadó (16.30, Tv: M4 Sport).

Varga Barnabás hónapok óta a Fradi legjobbja Fotó: Kovacs Peter / Nemzeti Sport

A Ferencváros-Paks meccs több szempontból is pikáns összecsapás lesz. Jelenleg a vendégek vezetik a tabellát az NB I-ben, ráadásul a paksiak sorozatban kétszer verték a Magyar Kupa döntőjében a Fradit. Ha ez nem lenne elég, a 2023 nyarán Paksról a Ferncvárosba igazoló Varga Barnabás 100. meccsén szerepelhet a fővárosi zöld-fehér együttesben. A csatár az eddigi 99 meccsén 62 gólt szerzett a Ferencvárosban.

Varga Barnabás mérlege a Fradiban NB I: 60 meccs, 37 gól

Magyar Kupa: 8 meccs, 2 gól

Nemzetközi kupa: 31 meccs, 23 gól Varga Barnabás két gólkirályi címe közül 2024-ben a Ferencváros játékosaként végzett az élen. A csapattal két bajnoki aranyat nyert.

Kubatov Gábor is Varga Barnabásról beszélt

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor csütörtöki Facebook-posztja is azt sugallja, az természetes dolog, ha a csatár betalál.

Az ég kék, a fű zöld, a Varga Barna

- írta Kubatov