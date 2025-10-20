RETRO RÁDIÓ

„Kiábrándító” – ezt már a Liverpool csapatkapitánya sem tűri

A Liverpool zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, ezúttal a legnagyobb rivális, a Manchester United ellen. A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint a vereség oka egyértelmű: a védelem túl sokat hibázott, és a játékosok elveszítették a türelmüket a pályán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 18:20
Virgil van Dijk csapatkapitány Liverpool vereség

Virgil van Dijk nem kertelt a 2-1-es hazai vereséget követően: szerinte a Liverpool hátsó alakzata „túl hanyag” volt, és ez okozta a csapat vesztét az Anfielden, ahol a Vörösök immár közel tíz éve nem kaptak ki a Unitedtől. A vereség következtében Arne Slot együttese visszacsúszott a Premier League harmadik helyére, és négymeccses vereségsorozatot jegyez. Ilyen rossz szériát utoljára 2014-ben élt meg a Liverpool.

Virgil van Dijk élesen kritizálta csapatát a Liverpool-Manchester United rangadó után
Virgil van Dijk élesen kritizálta csapatát a Liverpool–Manchester United rangadó után 
Fotó: Michael Regan

Van Dijk ismét kifakadt a vereséget követően 

Megint kikaptunk. Helyzeteket teremtettünk, nyerhettünk volna. De a valóság az, hogy veszítettünk. Ma túlságosan erőltettük a dolgokat, folyamatosan kapkodtunk. Nem fogok arról beszélni, hogy a játékvezetőnek meg kellett volna állítania a játékot az első góljuknál. Átéltünk már nehezebb időket, ezt is megoldjuk. Úgy érzem, a második gólt nagyon könnyen engedtük, ez volt a kiábrándító

– mondta a csapatkapitány. 

Rengeteget dolgoztunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, és több helyzetet is kialakítottunk, de egy ilyen hibát nem engedhetünk meg magunknak. Egyszerűen túl kapkodók voltunk.

A csapatkapitány szerint a Manchester United türelmesebb és szervezettebb volt. 

Nem támadtak le agresszívan, inkább kizártak minket a játékból, és mi nem reagáltunk jól. Sok lehetőségünk volt gólt szerezni, de a valóság az, hogy kikaptunk

 – tette hozzá. 

Ez most nehéz időszak számunkra, de együtt kell maradnunk – játékosoknak, klubnak, szurkolóknak egyaránt. Amikor nehézségek jönnek, akkor derül ki, mennyire tudunk egymásért küzdeni

 – hangsúlyozta Van Dijk.

Szerdán (21.00) a Liverpool a Bajnokok Ligája következő fordulójában a Frankfurt vendégeként lép pályára, majd hétvégén ismét idegenben, a Premier League-ben, a Brentford otthonában (21.00) vár újabb kihívás Arne Slot csapatára.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a Vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz- izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu