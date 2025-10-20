„Kiábrándító” – ezt már a Liverpool csapatkapitánya sem tűri

Virgil van Dijk nem kertelt a 2-1-es hazai vereséget követően: szerinte a Liverpool hátsó alakzata „túl hanyag” volt, és ez okozta a csapat vesztét az Anfielden, ahol a Vörösök immár közel tíz éve nem kaptak ki a Unitedtől. A vereség következtében Arne Slot együttese visszacsúszott a Premier League harmadik helyére, és négymeccses vereségsorozatot jegyez. Ilyen rossz szériát utoljára 2014-ben élt meg a Liverpool.

Virgil van Dijk élesen kritizálta csapatát a Liverpool–Manchester United rangadó után

Fotó: Michael Regan

Van Dijk ismét kifakadt a vereséget követően

Megint kikaptunk. Helyzeteket teremtettünk, nyerhettünk volna. De a valóság az, hogy veszítettünk. Ma túlságosan erőltettük a dolgokat, folyamatosan kapkodtunk. Nem fogok arról beszélni, hogy a játékvezetőnek meg kellett volna állítania a játékot az első góljuknál. Átéltünk már nehezebb időket, ezt is megoldjuk. Úgy érzem, a második gólt nagyon könnyen engedtük, ez volt a kiábrándító

– mondta a csapatkapitány.

Rengeteget dolgoztunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, és több helyzetet is kialakítottunk, de egy ilyen hibát nem engedhetünk meg magunknak. Egyszerűen túl kapkodók voltunk.

🗣️ Virgil van Dijk: "We lost again. We created chances, we could have won. But the reality is that we lost. We forced things way too much today. We were constantly in a rush."



I am not going to talk about whether the referee should have stopped the game at their first goal.



A csapatkapitány szerint a Manchester United türelmesebb és szervezettebb volt.

Nem támadtak le agresszívan, inkább kizártak minket a játékból, és mi nem reagáltunk jól. Sok lehetőségünk volt gólt szerezni, de a valóság az, hogy kikaptunk

– tette hozzá.

Ez most nehéz időszak számunkra, de együtt kell maradnunk – játékosoknak, klubnak, szurkolóknak egyaránt. Amikor nehézségek jönnek, akkor derül ki, mennyire tudunk egymásért küzdeni

– hangsúlyozta Van Dijk.

Szerdán (21.00) a Liverpool a Bajnokok Ligája következő fordulójában a Frankfurt vendégeként lép pályára, majd hétvégén ismét idegenben, a Premier League-ben, a Brentford otthonában (21.00) vár újabb kihívás Arne Slot csapatára.