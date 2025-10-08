RETRO RÁDIÓ

Shane Tusup, Milák Kristóf és Jackl Vivien rejtélyes ügyében kiderült az igazság

Idén a magyar úszósportban két kiemelt téma foglalkoztatta a szakmát és a közönséget. Az egyik Milák Kristóf ügye volt, aki újra kihagyta az év fő versenyét, ezúttal a szingapúri világbajnokságot, a másik a visszatérő edző, Shane Tusup és a korábban Hosszú Katinka-utódnak kikiáltott Jackl Vivien együttműködése, amely nem hozta meg a várt eredményeket.

Gergely István, az edző és a két úszó klubjának, a Honvédnak az elnöke nyilatkozott a helyzetről. Jackl Vivien már a szingapúri világbajnokság idején utalt arra, hogy véget érhet az együttműködés közte és Shane Tusup között, és a jelek szerint a végleges szakítás megtörtént. Gergely István nyilatkozata alapján Tusup jövője is bizonytalan a Honvédnál – írja a Magyar Nemzet.

Az idei szezonban azonban Jackl eredményei jelentősen visszaestek Shane Tusup irányítása alatt Fotó: MÚSZ/Istvan Derencsenyi

Shane Tusup idén tért vissza

Hosszú Katinka korábbi férje és edzője, Shane Tusup idén év elején tért vissza a magyar úszósportba, amikor a Honvéd színeiben átvette Jackl Vivien felkészítését. A 16 éves tehetség addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával ért el jelentős sikereket: a tavalyi országos bajnokságon robbant be a felnőttek között, ahol 400 vegyesen Hosszú Katinkát is legyőzte, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.

Az idei szezonban azonban Jackl eredményei jelentősen visszaestek Tusup irányítása alatt. Szakemberek szerint a teljesítménycsökkenést nem lehet teljes mértékben az amerikai edző nyakába varrni, mivel Jackl testében természetes változások zajlanak, és a budapesti új élethez is hozzá kellett szoknia. Néhány hónap után a közös edzések heti két alkalomra csökkentek, egyébként Jackl Hutkai Dániellel készült. Az idei eredmények messze elmaradtak a tavalyi legjobbaktól, sem a szingapúri felnőtt, sem a romániai junior világbajnokságon nem tudott kiemelkedő időket úszni.

Részletek a Magyar Nemzet cikkében!

 

