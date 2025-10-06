„Ez beteg” – Sallai Rolandon röhög az internet, nem kímélik a válogatott focistát

A nyolcadik fordulóban veszített először pontokat a Galatasaray a török labdarúgó-élvonalban, a Besiktas elleni hazai 1-1 után mégis a vendégcsapat háza táján bosszúsabbak a szombati döntetlen miatt. A szokás szerint forró hangulatú derbi 34. percétől – akkor már 0-1 volt az állás – emberhátrányban játszott a címvédő Galata, mégis kiegyenlített. Leginkább a már az első félidő derekán becserélt Sallai Rolandon csattant az ostor: kap hideget-meleget az ellenoldalról.

Sallai Roland esésén nevetnek és bosszankodnak, pedig kapott is rendesen (Fotó: Anadolu via AFP)

A Wilfried Singo sérülése után a jobbhátvéd posztjára becserélt Sallai körül forrt a levegő. Tizenegyesgyanús helyzetben tűnt el a Besiktas kapuja előtt; később ígéretes helyzetben állította meg érthetetlen döntéssel a játékvezető; aki aztán a hajrába a magyar futballista ellen elkövetett szabálytalanság miatt nem adta meg a Besiktas gólját – foglalta össze a legmeredekebb történteket az Origo.

Sallai Rolandba beleszállt a Besiktas-drukker tévés

Ami a lehetséges büntetőnél történteket illeti: Sallai elkésett esése még a Facebook egyik legnépszerűbb trollkodó oldalára is felkerült, mint „a szégyentelenség következő szintje”:

Galatasaray players are next level shamelesspic.twitter.com/2vPEMaIsqo — Troll Football (@TrollFootball) October 4, 2025

Egy másik szögből készült felvétel szerint viszont a védő bizony ráléphetett Sallai bal lábára, így legfeljebb az vethető a magyar focista szemére, hogy késéssel rájátszott a valós szabálytalanságra.

A Besiktas vezetőségi tagja, az úszóból lett tévés sportriporter Kaya Cilingiro mindenesetre kőkeményen nekiesett Sallainak a vélt vagy valós színészkedés láttán:

„Sallai Roland beteges eset. A földre rogy és szánalmasan vonaglik, pedig két négyzetméteren belül senki sincs a közelében. Egy ilyen játékossal a Manchester Cityben nem ennének együtt a csapattársai, és a német válogatottnál sem engednék reggelizni” – mondta Cilingiro.

A török bajnokság élcsoportja: 1. Galatasaray 22 pont, 2. Trabzonspor 17, 3. Göztepe 16 (11-2), 4. Fenerbahce 16 (12-5), 5. Gaziantep 14, 6. Besiktas 13.

A Galatasaray-Besiktas (1-1) derbi összefoglalója: