Felvázolta terveit az NB I-es focista, nem akármit vetített előre
Ügyeset húzott Vladimir Radenkovics, a DVTK futballcsapatának edzője azzal, hogy Miskolcon új védőket küldött gyepre az NB I-ben éllovas Paks ellen, ami a listavezető első őszi vereségéhez vezetett. Ezt a momentumot nevezte Sajbán Máté a 2-1-es sikerük fő okának.
Három pontunk a forduló legnagyobb szenzációja, de pályafutásom során azért akadt ennél jelentősebb is
– válaszolta a Metropol kérdésére Sajbán, hiszen a védelemsor cseréje valóban előnyükre vált. Radenkovics olyan taktikát vázolt fel, ami a veszélyes Tóth Barnabás és Hahn János kettős kikapcsolását is célozta. Miután ez sikerült, a többi mezőnyjátékoson múlott, hogy a vendégkapu előtt hogyan élnek a lehetőségeikkel. A DVTK erősen felfelé tendáló formát mutat, aminek éppen itt volt az ideje, hiszen utolsó győzelmét augusztus 23-án a Nyíregyháza (4-1) ellen jegyezte. Együttesük jelenleg a nyolcadik helyezett a tabellán.
Sajbán Máté felvázolta a terveket
Sajbán a keddi, az NB II-es Szeged elleni Magyar Kupa-meccsen továbbjutást vár, majd vasárnap – ugyancsak hazai környezetben – az Újpesttel szemben szintén győzelemmel számol az NB I 12. fordulójában.
Ha ezek az általam vázolt tervek megvalósítása sikerül, úgy olyan helyezés megszerzésében bizakodom, ami nyugodt téli pihenőt vetít előre
– jegyezte meg, majd dicsérte a paksiak elleni győztes góljukat szerző holland Elton Acolatse futógyorsaságát.
Ráadásul tanítani valóan jól fedezi a labdát, ezúttal is lefutotta a paksi védelmet, majd úgy talált a kapu bal oldalába. Efféle különleges megoldásokra mindig kapható
– jellemzett Sajbán.
