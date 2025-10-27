Felvázolta terveit az NB I-es focista, nem akármit vetített előre

Ügyeset húzott Vladimir Radenkovics, a DVTK futballcsapatának edzője azzal, hogy Miskolcon új védőket küldött gyepre az NB I-ben éllovas Paks ellen, ami a listavezető első őszi vereségéhez vezetett. Ezt a momentumot nevezte Sajbán Máté a 2-1-es sikerük fő okának.

A DVTK focistája, Sajbán Máté a kupában továbbjutást, a bajnokságban újabb győzelmet vár

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Három pontunk a forduló legnagyobb szenzációja, de pályafutásom során azért akadt ennél jelentősebb is

– válaszolta a Metropol kérdésére Sajbán, hiszen a védelemsor cseréje valóban előnyükre vált. Radenkovics olyan taktikát vázolt fel, ami a veszélyes Tóth Barnabás és Hahn János kettős kikapcsolását is célozta. Miután ez sikerült, a többi mezőnyjátékoson múlott, hogy a vendégkapu előtt hogyan élnek a lehetőségeikkel. A DVTK erősen felfelé tendáló formát mutat, aminek éppen itt volt az ideje, hiszen utolsó győzelmét augusztus 23-án a Nyíregyháza (4-1) ellen jegyezte. Együttesük jelenleg a nyolcadik helyezett a tabellán.

Sajbán Máté felvázolta a terveket

Sajbán a keddi, az NB II-es Szeged elleni Magyar Kupa-meccsen továbbjutást vár, majd vasárnap – ugyancsak hazai környezetben – az Újpesttel szemben szintén győzelemmel számol az NB I 12. fordulójában.

Ha ezek az általam vázolt tervek megvalósítása sikerül, úgy olyan helyezés megszerzésében bizakodom, ami nyugodt téli pihenőt vetít előre

– jegyezte meg, majd dicsérte a paksiak elleni győztes góljukat szerző holland Elton Acolatse futógyorsaságát.

Ráadásul tanítani valóan jól fedezi a labdát, ezúttal is lefutotta a paksi védelmet, majd úgy talált a kapu bal oldalába. Efféle különleges megoldásokra mindig kapható

– jellemzett Sajbán.