„A vidéki nyugalom megfizethetetlen" - Bognár György pónilovat tart Érsekcsanádon

Kényelmes tempóban 40 perc alatt letudható a Paks és Érsekcsanád közötti autóút, és mivel Bognár György módfelett kedveli a nyugalmat, a Bács-Kiskun vármegyei városban él, onnan jár át a paksi csapathoz.

Létrehozva: 2025.10.20. 19:00
A Paks vezeti a labdarúgó NB I-et, amelynek edzője, Bognár György nemrégiben térdprotézis-műtéten esett át. Az Érsekcsanádon élő szakember elárulta, már semmi baj nincs az operált lábával. Nem úgy a másikkal.

Bognár György kisebb farmot tart Érsekcsanádon
Bognár György kisebb farmot tart Érsekcsanádon Fotó: Szabó Miklós

Nem a műtött lábam fájdogál, hanem a másik. Ez akkor derül ki, amikor ások, tudniillik az érsekcsanádi kertemben az ágyásokban teszem a dolgomat. Jobbára paradicsomot és paprikát termesztek, mert nincs a házi termésnél kiválóbb. Az végképp nem zavar, hogy kocsival kell közlekednem a házam és a paksi stadion között, mert ha belegondolok, Budapesten még több időt vesz igénybe a közlekedés. A vidéki csend és a nyugalom, a jó levegő megfizethetetlen, bár különösképpen nem izgatom fel magam, ha a pályán esetleg nem úgy mennek a dolgok, ahogyan én azt elképzelem

  – fogalmazott a szakember a Metropolnak.

Bognár György horgászik is

Elárulta, a kertészkedés mellett állatokkal is foglalatoskodik, két pónilovat tart, és a felújított családi házában három macska is szaladgál. Az aranyos lovacskákra ugyan az unokái még nem ülhetnek fel, de annak is eljön majd az ideje. És ha Bognár Györgynek kedve szottyan, a telke végében csordogáló Vajas-fok vízében horgászbottal próbál szerencsét.

 

