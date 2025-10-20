„A vidéki nyugalom megfizethetetlen" - Bognár György pónilovat tart Érsekcsanádon

A Paks vezeti a labdarúgó NB I-et, amelynek edzője, Bognár György nemrégiben térdprotézis-műtéten esett át. Az Érsekcsanádon élő szakember elárulta, már semmi baj nincs az operált lábával. Nem úgy a másikkal.

Bognár György kisebb farmot tart Érsekcsanádon Fotó: Szabó Miklós

Nem a műtött lábam fájdogál, hanem a másik. Ez akkor derül ki, amikor ások, tudniillik az érsekcsanádi kertemben az ágyásokban teszem a dolgomat. Jobbára paradicsomot és paprikát termesztek, mert nincs a házi termésnél kiválóbb. Az végképp nem zavar, hogy kocsival kell közlekednem a házam és a paksi stadion között, mert ha belegondolok, Budapesten még több időt vesz igénybe a közlekedés. A vidéki csend és a nyugalom, a jó levegő megfizethetetlen, bár különösképpen nem izgatom fel magam, ha a pályán esetleg nem úgy mennek a dolgok, ahogyan én azt elképzelem

– fogalmazott a szakember a Metropolnak.

Bognár György horgászik is

Elárulta, a kertészkedés mellett állatokkal is foglalatoskodik, két pónilovat tart, és a felújított családi házában három macska is szaladgál. Az aranyos lovacskákra ugyan az unokái még nem ülhetnek fel, de annak is eljön majd az ideje. És ha Bognár Györgynek kedve szottyan, a telke végében csordogáló Vajas-fok vízében horgászbottal próbál szerencsét.