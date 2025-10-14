RETRO RÁDIÓ

30 fok októberben: tomboló hőség vár a magyarokra

Izzasztó lesz. Egészen más időjárási körülmények között rendezik meg a Portugália-Magyarország vb-selejtezőt, mint amilyenhez a mieink hozzászoktak itthon.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.14. 16:30
időjárás Portugália vb-selejtező

Még mindig tombol a nyár Lisszabonban, ahol Marco Rossi szövetségi kapitány csapatára egészen más időjárási körülmények várnak a Portugália-Magyarország vb-selejtező (20.45, tv: M4 Sport) helyszínén, mint amilyenhez itthon hozzászoktak az elmúlt októberi napokban.

Portugália-Magyarország
Marco Rossi szövetségi kapitány csapatára egészen más időjárási körülmények várnak a Portugália-Magyarország vb-selejtező helyszínén, mint amilyenhez itthon hozzászoktak Fotó: Szabó Miklós

Portugália-Magyarország: egészen más időjárási körülmények

A portugál fővárosban még mindig tűző napsütés van, közel 30 Celsius-fokos hőmérséklettel. A helyiek rövidnadrágban, pólóban és napszemüvegben járkálnak az utcákon és a tengerparton. A magyar válogatott játékosainak dolgát viszont megnehezítheti, hogy az utóbbi napokban többnyire fele ilyen melegben készültek a Pest vármegyei Telkiben. Magyarországon már több mint két hónapja, augusztus legeleje óta nincs olyan hőség, mint most Lisszabonban. Így a magyar válogatott NB I-es játékosai, például Varga Barnabás vagy Tóth Alex nem mostanában léptek pályára olyan melegben, mint amilyen Portugáliában fogadta őket. De ha a légiósokat nézzük, akkor Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Tóth Balázs és Callum Styles sincs hozzászokva a hőséghez. Angliában ugyanis legutóbb június közepén volt 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet. Sőt, Orbán Willi, Dárdai Márton és Schäfer András is rég, még a nyár közepén tapasztalhatott ilyen meleget Németországban. Talán Sallai Roland és Szalai Attila léphetett pályára legutóbb olyan időjárási körülmények között, mint most. De az utóbbi hetekben már Törökországban is jóval enyhébb a hőmérséklet, mint Portugáliában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu