30 fok októberben: tomboló hőség vár a magyarokra

Még mindig tombol a nyár Lisszabonban, ahol Marco Rossi szövetségi kapitány csapatára egészen más időjárási körülmények várnak a Portugália-Magyarország vb-selejtező (20.45, tv: M4 Sport) helyszínén, mint amilyenhez itthon hozzászoktak az elmúlt októberi napokban.

Fotó: Szabó Miklós

Portugália-Magyarország: egészen más időjárási körülmények

A portugál fővárosban még mindig tűző napsütés van, közel 30 Celsius-fokos hőmérséklettel. A helyiek rövidnadrágban, pólóban és napszemüvegben járkálnak az utcákon és a tengerparton. A magyar válogatott játékosainak dolgát viszont megnehezítheti, hogy az utóbbi napokban többnyire fele ilyen melegben készültek a Pest vármegyei Telkiben. Magyarországon már több mint két hónapja, augusztus legeleje óta nincs olyan hőség, mint most Lisszabonban. Így a magyar válogatott NB I-es játékosai, például Varga Barnabás vagy Tóth Alex nem mostanában léptek pályára olyan melegben, mint amilyen Portugáliában fogadta őket. De ha a légiósokat nézzük, akkor Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Tóth Balázs és Callum Styles sincs hozzászokva a hőséghez. Angliában ugyanis legutóbb június közepén volt 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet. Sőt, Orbán Willi, Dárdai Márton és Schäfer András is rég, még a nyár közepén tapasztalhatott ilyen meleget Németországban. Talán Sallai Roland és Szalai Attila léphetett pályára legutóbb olyan időjárási körülmények között, mint most. De az utóbbi hetekben már Törökországban is jóval enyhébb a hőmérséklet, mint Portugáliában.