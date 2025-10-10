Máris Szoboszlairól álmodik az örmények középpályása

A szombaton (18.00, tv: M4 Sport) a budapesti Puskás Arénában vendégeskedő örmény válogatott harmadik legértékesebb játékosa a nigériai születésű Ugochukwu Iwu. Az orosz Rubin Kazanyt erősítő, 25 éves középpályás a magyar-örmény vb-selejtezőn vélhetően nagy csatát vív majd Szoboszlai Dominikkal, de bevallotta: arról álmodik, hogy egy csapatban szerepeljenek.

Ugochukwu Iwu (jobbra) szombaton Szoboszlai ellen játszik a magyar-örmény meccsen, de szívesen lenne a liverpooli csapattársa is / Fotó: Anadolu via AFP

A 18 éves korától több klubban Örményországban légióskodó, 2023-ban honosított futballista a Sportaran interjújában elmondta: szeptemberben a Portugália elleni 0-5 után, az írek szintén hazai legyőzése (2-1) önbizalmat adott a csapatnak.

Emellett arról is beszélt Ugochukwu Iwu, hogy nagy álma egyszer a Liverpool együttesében szerepelni, ahol Szoboszlai és Kerkez Milos is játszik.

"Jelenleg minden nagyszerű a válogatottban. Az edzéseken és az öltözőben is a legmagasabb szinten van a hangulat. Az Írország elleni győzelem önbizalmat adott nekünk. Előtte voltak vereségeink, de ez a három pont mindenkinek segített visszanyerni a motivációt és az önbizalmat. Eghishe Melikyan (a vb-selejtezők előtt kinevezett új szövetségi kapitány – a szerző) kiváló edző és csodálatos ember. Megváltoztatta a csapatot, elsősorban a motiváció és az atmoszféra tekintetében. Igazi vezető, és pontosan erre volt szükségünk. Amikor az Urartu csapatában játszottam, Melikyan volt csapata, a Pyunik mindig megnehezítette a dolgunkat. Már akkor is egyértelmű volt, hogy ő a legmagasabb szintű edző. (...) Minden nagyszerű a Rubinnál, csodálatos a csapat, a város és az emberek. Azonban mint minden futballista, én is arról álmodom, hogy többet érjek el.

Ha egyszer lehetőségem nyílik egy topligába igazolni, mindenképpen megragadom. Az álmom, hogy a Liverpoolban játsszak

– mondta el a magát félig már örménynek éző Ugochukwu Iwu.

Magyar-örmény meccs: a tét a második hely

A selejtezőcsoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3, 3. Magyarország 1 (4-5), 4. Írország 1 (3-4).

A szombati program: 18.00 Magyarország-Örményország, 20.45 Portugália-Írország.