Kihagyja a meccset, könyvét reklámozza a magyar–örmény helyett a válogatott sztárfocista

Nem érdekli a mérkőzés Henrikh Mkhitaryant. A vendégek egykori klasszisa a magyar–örmény helyett könyve reklámozásával van elfoglalva.
Az Inter örmény szélsője, Henrikh Mkhitaryan nem különösebben foglalkozik a magyar–örmény vb-selejezős mérkőzéssel, hiszen már évekkel ezelőtt visszavonult a válogatottságól. Hazája talán legnagyobb klasszisa 2021. november 14-én, a Németország elleni 4-1-es vereség alkalmával játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban. Azóta az olasz topcsapatban remekel, nemrégiben pedig az önéletrajzáról szóló könyvét is kiadta.
Az örmény játékos a könyvében feltárta, hogy rengeteg rajongó könyörgött neki, hogy térjen vissza a válogatottba:
Mélyen együtt éreztem a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérik, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan el fogom mondani, hogy miért
– idézi a focistát a Sportaran.
Az Örményország színeiben 95 alkalommal pályára lépő, 32 gólt szerző 36 éves játékos a mai napig kulcsembernek számítana a Jegise Melikjan irányította együttesben, ám az október 11-i találkozón kizárólag otthonról szurkolhat majd csapattársainak.
A Magyarország–Örményország találkozót szombaton 18.00-kor (TV: M4 Sport) rendezik a Puskás Arénában.
