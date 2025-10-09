Kihagyja a meccset, könyvét reklámozza a magyar–örmény helyett a válogatott sztárfocista

Az Inter örmény szélsője, Henrikh Mkhitaryan nem különösebben foglalkozik a magyar–örmény vb-selejezős mérkőzéssel, hiszen már évekkel ezelőtt visszavonult a válogatottságól. Hazája talán legnagyobb klasszisa 2021. november 14-én, a Németország elleni 4-1-es vereség alkalmával játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban. Azóta az olasz topcsapatban remekel, nemrégiben pedig az önéletrajzáról szóló könyvét is kiadta.

Henrikh Mkhitaryan otthonról követheti figyelemmel a magyar–örmény találkozót

Fotó: Jonathan Moscrop

Magyar–örmény: Mkhitaryan miatt nem kell aggódnunk

Az örmény játékos a könyvében feltárta, hogy rengeteg rajongó könyörgött neki, hogy térjen vissza a válogatottba:

Mélyen együtt éreztem a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérik, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan el fogom mondani, hogy miért

– idézi a focistát a Sportaran.

Az Örményország színeiben 95 alkalommal pályára lépő, 32 gólt szerző 36 éves játékos a mai napig kulcsembernek számítana a Jegise Melikjan irányította együttesben, ám az október 11-i találkozón kizárólag otthonról szurkolhat majd csapattársainak.

A Magyarország–Örményország találkozót szombaton 18.00-kor (TV: M4 Sport) rendezik a Puskás Arénában.