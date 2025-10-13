„Negyven év után éppen itt az ideje!" - Lipcsei Péter a magyar válogatottnak üzent

Nehéz mérkőzés előtt áll a magyar válogatott, amely Lisszabonban, Portugália ellen lép pályára a mostani világbajnoki selejtező-sorozatban. Lipcsei Péter a kilencvenes években az FC Portóban szerepelt, és a korábbi csapattársai közül a mai napig tartja a kapcsolatot Rui Jorge-zsal, a portugálok U21-es csapatának szövetségi edzőjével.

Lipcsei Péter szerint meglepetést okozhat Lisszabonban a magyar csapat Fotó: Árvai Károly

Lipcsei a keddi portugál-magyar találkozó kapcsán úgy vélte, a hazaiak egy győzelemmel biztosíthatják helyüket a jövő évi világbajnokságra, ezért nagyon fontos nekik az eredmény.

Tele vannak önbizalommal, Roberto Martinez szövetségi kapitánynak igazán kellemes gondjai vannak, mert fejtörést legfeljebb az okoz neki, hogy kit hagyjon ki a kezdőcsapatából. Nekünk pedig az adhat esélyt, hogy visszatérhet a csapatba Sallai Roland és Varga Barnabás. Nyilván a portugálok készülnek a Ferencváros középcsatárából, hiszen Budapesten mindkét magyar gólt ő szerezte. Az esetleges pontszerzés mégis benne lehet a játékban, mert már a szeptemberi mérkőzésen, a Puskás Arénában is közel voltunk ahhoz, hogy elcsenjünk egy pontot Portugáliától. Ha ez most sikerülne, akkor megfelelő önbizalommal várhatnánk az örmények elleni jereváni meccset és az írek elleni találkozót, amely a csoport utolsó találkozója lesz, Budapesten. Nagyon szeretném, ha elcsípnénk a második helyet a csoportban, hogy aztán a pótselejtezőn, egy kedvező sorsolás után, kiharcoljuk a világbajnoki részvételt. Negyven év után éppen itt az ideje!

- mondta Lipcsei Péter.

A Portugália-Magyarország mérkőzést kedden este (21 óra, tv: M4 Sport) Lisszabonban játsszák.