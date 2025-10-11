Galéria a győzelemről, fontos sikert aratott a magyar válogatott

Győzelmet ért a szövetségi kapitány húzása. Marco Rossi cserecsatára, Lukács Dániel szerezte a magyar válogatott első gólját az Örményország elleni labdarúgó világbajnoki-selejtezőn.
Marco Rossi kényszerből sosem látott összeállításban küldte pályára a magyar válogatottat Örményország ellen, és bevált a húzása. A cserecsatár, Lukács Dániel gólt szerzett, majd Gruber Zsombor is betalált, így 2-0-ra nyertünk.
Pedig Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként pedig először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.
Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs után kiosztotta az újságírókat, míg Szoboszlai Dominik az eltiltott Varga Barnabásnak üzent.
