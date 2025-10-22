Hiába várta a meghívót, nehéz eset: Ezért maradt ki a magyar válogatottból a gólkirály

Ha nem is balhés, de saját bevallása szerint nehéz eset volt Lencse László, ezért nem hívták be a magyar válogatottba még akkor sem, amikor minden sorozatban, ahol pályára lépett, rúgta a gólokat. Egervári Sándor szövetségi kapitányt állítólag még a korábbi focista izraeli edzője is felhívta telefonon.

Ha nem is balhés, de saját bevallása szerint nehéz eset volt Lencse László, ezért nem hívták be a magyar válogatottba Fotó: Földi Imre

Az igazságérzetem mindig nagyon nagy volt, és ha valami nem tetszett, az mindig kiült az arcomra

– mondta magáról a Magyarázók című podcast legújabb adásában Lencse László.

Utólag visszagondolva ezt nem igazán szabadott volna, mert sok olyan lehetőségtől estem el, amivel előrébb tudtam volna jutni a pályafutásomban

– tette hozzá.

Az egykori focista a 2017/18-as szezonban NB II-es gólkirály volt az MTK színeiben, de szép számmal rúgta a gólokat itthon a Puskás Akadémiában, a Videotonban, Újpesten és Kecskeméten is. Legjobb időszaka mégis az volt, amikor az izraeli Hapoel Ironi Kiryat Shmona csapatát erősítette, ám még ekkor sem kapott meghívót a nemzeti csapatba.

Lencse László edzője felhívta a szövetségi kapitányt

Azt hiszem, Egervári Sándor volt a kapitány, sőt, tudom! Nagyon jól ment, a BL-ben gólt rúgtam, meg minden sorozatban, ahol pályára léptem, és hát vártam… Kérdezte is egyébként a kinti edzőm – mert pont Izraellel volt egy barátságos mérkőzés még a régi Népstadionban – hogy „László, menni fogsz?”. Mondtam, hogy nem tudom

– emlékezett vissza Lencse, akinek szavaira a klubedző úgy reagált, hogy majd ő felhívja a szövetségi kapitányt.

Azt hiszem, talán fel is hívta, vagy nem tudom, mi történt, nem emlékszem már tisztán, de nem jött a behívó. Ha jól emlékszem, pont én voltam akkor az a csatár, aki játszott rendszeresen és még gólt is rúgott. Azt gondolom, akkor rászolgáltam arra, hogy szerepeljek a magyar válogatottban

– fogalmazott az egykori csatár.

Arra a kérdésre, vajon miért nem kapta meg soha azt a bizonyos válogatott meghívót, azt válaszolta: