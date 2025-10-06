RETRO RÁDIÓ

Nem kertelt az edző, a fél NB I retteghet a kiesés miatt

Már második győzelmét szerezte az élvonalban a labdarúgó-NB I újonca. Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzője ugyanakkor biztos benne, öldöklő lesz a kiesés elleni harc.

Létrehozva: 2025.10.06. 17:45
labdarúgás MTK kuttor attila Kazincbarcika

Kuttor Attila két hét alatt második sikerét aratta a Kazincbarcika kispadján. Az egyértelmű, hogy az NB I 9. fordulójának bombameglepetését az újonc MTK elleni 3-1-es sikere jelentette, igaz, ezzel együtt most a 11. helyen tanyázik a labdarúgó-NB I-ben.

Kuttor Attila, az újonc Kazincbarcika vezetőedzője
Kuttor Attila, az újonc Kazincbarcika vezetőedzője Fotó: Dömötör Csaba

Vajon ebben a hangos diadalban szerepet játszott-e az, hogy Kuttornak, aki játékos-korában közel 200 tétmérkőzést játszott az MTK szerelésében, lehetett előzetes információja a riválisról? - vetettük fel a kérdést.

Szép emlékem az MTK-val az 1997-ben szerzett bajnoki címem, további három Magyar Kupa-aranyérmem, de inkább a meccs közbeni gyors váltásunk gyümölcsözött. A fővárosiak nem a megszokott taktikával léptek pályára, ezért azonnal módosítottunk, és az első félidőben szerzett három gólunk meglepte az MTK-t

– válaszolta az 55 éves szakember, majd kiemelte, egymást múlták felül játékosai. Különösen a harmadik gólt jegyző horvát Martin Slogar megoldása emlékezetes, de rajta kívül három nigériai légiósuk, az ördöngösen cselező Blessing Eleke, továbbá Sidoq Rasheed és Ubochima Meshack is átlagon felül futballozott.

A Kazincbarcika mellett ők retteghetnek a kiesés miatt

Kuttor szerint a ZTE elleni 0-5 már csak egy múló rossz emlék. A jelek szerint a Kazincbarcika a fővárosiak mumusa lehet, elvégre az Újpestet is legyőzte 2-0-ra

Ugyanakkor hallani olyan hangokat, melyek szerint a borsodi együttes a kiesés ellen hadakozik majd, amire Kuttor így reagált:

Ez valahol érthető, de rajtunk kívül jó pár együttes is hasonlóképpen van ezzel. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, a felkészülésünkben előny, hogy jó pár klubban futballoztam, és edzősködtem, ezért tisztában vagyok a riválisokkal. A mai élvonalban az FTC, Paks, Puskás Akadémia, Győr alkot egy kiemelkedő négyest, az ötödik és 12. helyezés között pedig állandó mozgás várható, hol fel, hol le.

A szakember 19 alkalommal volt válogatott, és a legemlékezetesebb gólját a japánoknak lőtte 2004-ben, amikor közelről szemfülesen a jobb alsó sarokba perdített.

