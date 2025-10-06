Nem kertelt az edző, a fél NB I retteghet a kiesés miatt

Már második győzelmét szerezte az élvonalban a labdarúgó-NB I újonca. Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzője ugyanakkor biztos benne, öldöklő lesz a kiesés elleni harc.
Kuttor Attila két hét alatt második sikerét aratta a Kazincbarcika kispadján. Az egyértelmű, hogy az NB I 9. fordulójának bombameglepetését az újonc MTK elleni 3-1-es sikere jelentette, igaz, ezzel együtt most a 11. helyen tanyázik a labdarúgó-NB I-ben.
Vajon ebben a hangos diadalban szerepet játszott-e az, hogy Kuttornak, aki játékos-korában közel 200 tétmérkőzést játszott az MTK szerelésében, lehetett előzetes információja a riválisról? - vetettük fel a kérdést.
Szép emlékem az MTK-val az 1997-ben szerzett bajnoki címem, további három Magyar Kupa-aranyérmem, de inkább a meccs közbeni gyors váltásunk gyümölcsözött. A fővárosiak nem a megszokott taktikával léptek pályára, ezért azonnal módosítottunk, és az első félidőben szerzett három gólunk meglepte az MTK-t
– válaszolta az 55 éves szakember, majd kiemelte, egymást múlták felül játékosai. Különösen a harmadik gólt jegyző horvát Martin Slogar megoldása emlékezetes, de rajta kívül három nigériai légiósuk, az ördöngösen cselező Blessing Eleke, továbbá Sidoq Rasheed és Ubochima Meshack is átlagon felül futballozott.
Kuttor szerint a ZTE elleni 0-5 már csak egy múló rossz emlék. A jelek szerint a Kazincbarcika a fővárosiak mumusa lehet, elvégre az Újpestet is legyőzte 2-0-ra.
Ugyanakkor hallani olyan hangokat, melyek szerint a borsodi együttes a kiesés ellen hadakozik majd, amire Kuttor így reagált:
Ez valahol érthető, de rajtunk kívül jó pár együttes is hasonlóképpen van ezzel. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, a felkészülésünkben előny, hogy jó pár klubban futballoztam, és edzősködtem, ezért tisztában vagyok a riválisokkal. A mai élvonalban az FTC, Paks, Puskás Akadémia, Győr alkot egy kiemelkedő négyest, az ötödik és 12. helyezés között pedig állandó mozgás várható, hol fel, hol le.
A szakember 19 alkalommal volt válogatott, és a legemlékezetesebb gólját a japánoknak lőtte 2004-ben, amikor közelről szemfülesen a jobb alsó sarokba perdített.
