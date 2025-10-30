RETRO RÁDIÓ

Kényszerhelyzetet hirdettek a Fradi-meccs előtt, nagy a baj

Kényszerhelyzet alakult ki a bolgároknál. Kirúgták a vendég csapat edzőjét az FTC-Ludogorec El-meccs előtt.

2025.10.30.
Menesztették a bolgár csapat éléről Rui Mota vezetőedzőt napokkal a jövő hét csütörtöki FTC-Ludogorec Európa-liga mérkőzés (21.00, tv: M4 Sport) előtt. A kialakult kényszerhelyzetben a klub második csapatát irányító szakember veszi át az irányítást.

A bolgár klub a honlapján számolt be arról, hogy Rui Mota és stábja szerződésének felbontásáról már zajlanak is a tárgyalások, a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge teljesítménye miatt. A vezetés már közölte, hogy a Csernomorec Burgasz elleni kupamérkőzésen Todor Zsivondov, a második csapat edzője irányítja majd az együttest. Azt egyelőre nem tudni, hogy még a Ferencváros elleni El-mérkőzésen is ő ül majd a kispadon vagy sem.

A 14-szeres bolgár bajnok Ludogorec öt tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbb a Montana elleni bajnokin győzött, még szeptemberben. A csapat a bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll.

