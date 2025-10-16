Kimondták, Alexander-Arnold visszatérhet Liverpoolba

Ha akarná, sem úszhatja meg a liverpooli kiruccanást Trent Alexander-Arnold. Az angol válogatott focista a Liverpool ikonja volt, húsz évig szerepelt a klubban, ám úgy döntött, nem hosszabbítja meg szerződését a klubbal, s idén nyáron a Real Madridba igazolt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Poolt és a Realt azonnal összesorsolták a Bajnokok Ligájában, ráadásul angliai helyszínen. A kiutált Alexander-Arnold tehát visszatérhet oda, ahol két bajnoki címet és BL-t is nyert. És ebben már a sérülése sem fogja megakadályozni.

Alexander-Arnold sérülés miatt hagyott ki egy hónapot (Fotó: AFP)

Szoboszlai Dominik jó barátja szeptemberben combsérülés miatt dőlt ki, akkor hat hetet jósoltak a felépülésére. Mára kiderült, a védőnek egy hónap is elég volt, s a Real Madrid is bejelentette, Alexander-Arnold visszatér a keretbe. Ez azért is fontos, mert posztriválisa, a spanyol Dani Carvajal újra megsérült.

Ekkor térhet vissza Alexander-Arnold

A játékos korábban arról beszélt, pokoli nehéz volt a döntés a váltásról.

Életem egyik legnehezebb döntése volt. Liverpool az otthonom, ott lettem azzá, aki ma vagyok. De Madrid egy tökéletes váltásnak, előrelépésnek tűnt, tökéletes időzítéssel

– mondta Alexander-Arnold, aki, ha minden jól megy, november 4-én lép pályára ellenfélként az Anfielden.