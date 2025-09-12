Sírás után öröm: Csodás hírrel fogadták Liverpoolban Szoboszlai Dominikot

Kedden még szomorúan hagyta el a Puskás Arénát, Liverpoolban viszont már örömhírrel fogadták Szoboszlai Dominikot. Mint ismert, a magyar válogatott 3-2-es vereséget szenvedett a portugálok ellen világbajnoki-selejtezőn – három nappal azután, hogy 2-2-es döntetlent játszott Írországban. Ráadásul Portugália a csapatkapitány eladott labdájából szerezte meg a győzelmet Budapesten. Szoboszlai ezért a televíziós felvételek alapján könnyezve kért elnézést a drukkerektől.

A csapat szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának Fotó: Bodnár Boglárka

Liverpoolba visszatérve viszont már örömhír fogadta, miután kiderült, hogy a csapat szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának.

A drukkerek a Pool honlapján szavazhattak, és a magyar válogatott csapatkapitányának Ágyúsok ellen szerzett szabadrúgásgólja a voksok 70 százalékát begyűjtve nyert.

Szoboszlai Dominik a forduló legjobb játékosa is

A hónap legszebb gólja cím nem az első elismerés Szoboszlainak. A Liverpool magyar játékosát a harmadik forduló legjobb játékosának is megválasztották. Sőt, a hónap futballistájának is jelölték.