Véletlen lenne? Szoboszlai és csapattársai ebben is hasonlítanak

Szinte hihetetlen egybeesés, hogy a Liverpool három középpályása is ugyanabban az időszakban jelentette be gyermeke születését. Szoboszlai Dominik augusztus elején, Ryan Gravenberch augusztus közepén, Alexis Mac Allister pedig alig néhány napja mutatta meg, hogy apává vált. Mindhárman kislányt köszönthettek a családjukban, és mintha összebeszéltek volna: fekete-fehér fotóval tették közzé az örömhírt.

Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenbech és Alexis Mac Allister is kislányos apukák lettek idén – Fotó: Andrew Powell

Érdekesség, hogy nemcsak a játékosokat köti össze az apaság élménye, hanem a párjaikat is szoros barátság fűzi egymáshoz. Ailén Cova, Buzsik Borka és Cindy Peroti rendszeresen járnak együtt piláteszre, shoppingolni, és persze ott vannak a lelátón, amikor a férjeik a pályán küzdenek. Mostantól pedig egy új közös program is vár rájuk: a babázás.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka így jelentette be kislányuk születését

Szoboszlai posztriválisa, Ryan Gravenbech és párja hasonló módon jelentette be gyermekük születését.

A Liverpool argentin világbajnoka, Alexis Mac Allister és barátnője sem akartak lemaradni: ők is szinte kísértetiesen hasonló fekete-fehér fotóval jelentették be kislányuk érkezését. Érdekesség, hogy a hármasból egyedül ők árulták el a baba nevét – a kislány az Alaia nevet kapta.