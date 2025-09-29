Megtörtént a tragédia: Hamilton teljesen összetört, meghalt hű társa

Miután négy napig életben tartották, minden erejével küzdött, életem legnehezebb döntését kellett meghoznom, és elbúcsúznom Roscoe-tól. Soha nem hagyta abba a küzdést, egészen a végéig. Nagyon hálás és megtisztelő, hogy megosztottam az életemet egy ilyen gyönyörű lélekkel, egy angyallal és igaz baráttal. Roscoe életem legjobb döntése volt, amit valaha hoztam, és örökké becsben fogom tartani az együtt teremtett emlékeket. Köszönöm mindenkinek a szeretetet és a támogatást, amit Roscoe-nak az évek során mutattatok. Nagyon különleges volt látni és érezni.