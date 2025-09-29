Megtörtént a tragédia: Hamilton teljesen összetört, meghalt hű társa

Nemrég még reménykedett benne, hogy hű társa egyszer felébred, de Lewis Hamilton kutyusa, Roscoe Hamilton már az örök vadászmezőkön jár.
Négy napig próbálták megmenteni a Forma-1 pilóta kutyusának életét, de hétfőn délután Lewis Hamilton bejelentette: Roscoe Hamilton-t el kellett altatni.
Megható Instagram-posztban közölte a szomorú hírt kedvencéről, akire "örökké emlékezni fog". Lewis Hamilton kutyája, Roscoe 12 éves volt.
Miután négy napig életben tartották, minden erejével küzdött, életem legnehezebb döntését kellett meghoznom, és elbúcsúznom Roscoe-tól. Soha nem hagyta abba a küzdést, egészen a végéig. Nagyon hálás és megtisztelő, hogy megosztottam az életemet egy ilyen gyönyörű lélekkel, egy angyallal és igaz baráttal. Roscoe életem legjobb döntése volt, amit valaha hoztam, és örökké becsben fogom tartani az együtt teremtett emlékeket. Köszönöm mindenkinek a szeretetet és a támogatást, amit Roscoe-nak az évek során mutattatok. Nagyon különleges volt látni és érezni.
- írta Lewis Hamilton az Instagramon.
