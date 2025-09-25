Halálfélelem, Lewis Hamilton összetört, a rajongók imáját kéri

Lewis Hamiltonnak aggasztó órákon ment keresztül szerdán, mivel hűséges kedvence, Roscoe egészségi állapota drámaian leromlott. A Forma–1 hétszeres világbajnoka rendkívül mély és bensőséges köteléket ápol a közönségkedvenc angol buldoggal.

Lewis Hamilton és Roscoe már közel 12 éve alkot ikonikus párost Fotó: Mark Sutton/Formula–1

Hamilton és kedvence elválaszthatatlan

Az évek során Roscoe gyakran elkísérte gazdáját a világ számos pontjára, így nem meglepő, hogy a paddockban is mindenki rajongva fogadja az imádnivaló kutyust. Az elmúlt hónapok során azonban a több mint egymillió Instagram-követővel büszkélkedő kedvenc súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Áprilisban derült ki, hogy Roscoe-t tüdőgyulladás sújtotta, amire a kiképzője, Kirstin McMillian így reagált:

Roscoe ma elmegy az állatorvosához, aki a keleti és nyugati gyógyítási módszereket is ötvözi. Ez kiegészíti azokat az erős antibiotikumokat, amiket a tüdőgyulladása miatt szed.

Most, mintegy öt hónappal később azonban úgy tűnik, Roscoe állapota még mindig nem javult teljesen. A Ferrari pilótája szerdán egy aggasztó frissítést osztott meg rajongóival, amelyen Roscoe-t egy takaróba bugyolálva kezelik egy állatkórházban.

Ijesztő pár óra volt, kérek mindenkit, gondoljon Roscoe-ra!

– írta Hamilton a bejegyzésben.

Lewis Hamilton asks for prayers for his dog, Roscoe, via Instagram:



“It's been a scary few hours, everyone please keep Roscoe in your thoughts and prayers.” pic.twitter.com/IBczm7nVXO — deni (@fiagirly) September 24, 2025

Egyelőre nem egyértelmű, hogy a kutya továbbra is tüdőgyulladásban szenved-e, de az biztos, hogy ez a szívszorító esemény tovább nehezítheti a brit pilóta eddig is kihívásokkal teli szezonját.

Roscoe augusztusban még a Vogue magazin címlapján szerepelt.