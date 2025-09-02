RETRO RÁDIÓ

„Fájdalmas volt minden lépés” – kórház után megy a világbajnokságra a magyar sportoló

Gyalogolni jó és egészséges, mondják. De vajon miként érez hazánk legjobb gyalogló atlétája, az Európa-bajnoki bronzérmes újpesti sportoló? Madarász Viktória hetedik világbajnokságára készül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 19:00
Madarász Viktória olimpia világbajnokság

Gőzerővel készül a szeptemberi, atlétikai világbajnokságra Madarász Viktória. A magyar gyalogló a párizsi olimpia után sérülés miatt pihent, de mára kicsattan az egészségtől. Éppen Olaszországban készül, hogy aztán ott legyen Tokióban a vébén.

Fotó: Török Attila

Livignóban „zabálom” a kilométereket, hiszen most van az az időszak, amikor halálra kell dolgozni magunkat azért, hogy a versenyeket – persze ott is illik meghalni – a legjobban teljesíthessem. Sűrű az életem, de ez így van jól, mert nem akarom megélni azt, hogy a tokiói világbajnokságon csak a futottak között emlegessenek

– mondta jókedvűen a Metropolnak Madarász.

Viki az olimpia után egy kicsit eltűnt a szemek elől, de volt oka rá.

„Egy makacs bokaszalag-sérülésem volt, amelyre már csak ritkán gondolok. Fájdalmas volt minden lépés, nekem, egy gyaloglónak ez különösen bosszantó. Most, itt az olasz edzőtáborban – lekopogom – nem éreztem egyáltalán semmilyen fájdalmat. Tehát lehet velem sétálni, persze csak aki bírja a tempót, azt a néhány tízezer lépést. Jelentem, én bírom!”

Tokióban, a világbajnokságon Viki a magyarok közül egyedül vág neki a 35 kilométeres távnak, segítője Rácz Sándor lesz, aki hosszú évek óta figyeli és egyengeti Viktória útját.

„Köszönet a szövetségnek, hogy Sanyi jöhet velem, nélküle nagyon nehéz lenne, hiszen évek óta együtt dolgozunk. Nagy segítség lesz, bár a spanyolok, az olaszok, és ne feledkezzünk meg a kínaiakról sem, valamennyien erős csapattal érkeznek a vébére.”

Madarász Viktória egy állócsillag a magyar atlétika egén. Hölgyeknél persze nem illik az életkort firtatni, de Viki közel a negyedik ikszhez is, utolérhetetlen a hazai pályákon.

A jövő évi Európa-bajnokságot még biztosan megcélozza, hiszen eredményével már megszerezte az indulási jogot a versenyre.

Szívesen bevállalom, aztán hátradőlve nézem majd a budapesti atlétikai világdömtőt, ahol a gyaloglás még nem szerepel a programban. Pedig, higgyék el, baromi izgalmas!

 

 

