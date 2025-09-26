A légiósok mentették meg a Fradit, Robbie Keane nehéz helyzetbe került

Csütörtök este a Fradi 1-1-es döntetlent ért el cseh riválisával az Európa-ligában. A zöld-fehérek még tíz emberrel is kitartóan küzdöttek az utolsó pillanatig, melynek végül meg is lett az eredménye: Kanichowsky beadása után a csereként beállt Pesics a 94. percben fejjel szerezte meg az egyenlítő gólt.

Robbie Keane cseréinek köszönheti a döntetlen a Fradi Fotó: TumbaszHedi

A légiósoknak köszönheti a döntetlent a Fradi

Ezúttal inkább légiósok remekeltek a Fradiban. A középpályán sem Tóth Alex, sem Ötvös Bence nem nyújtotta azt a formát, amit az utóbbi időben megszokhattunk tőlük. Gruber Zsombor játékával alapvetően nem volt gond, de azt sem mondhatjuk, hogy igazán meghatározó szerepet töltött be a támadásokban. A fiatal szélsőt a szünetben lecserélte az ír vezetőedző, ami inkább a kiállítás miatti taktikai átszervezésnek volt köszönhető, semmint Gruber gyengébb teljesítményének. Varga Barnabás volt az egyetlen magyar mezőnyjátékos, aki végig játszotta a találkozót, ám végül ő sem tudott igazán veszélyt jelenteni a Plzen kapujára.

Fontos megemlíteni, hogy Robbie Keane minden cseréjével légiós futballistát küldött pályára. Kanichowsky és Cadu is kiválóan szállt be a mérkőzésbe, többnyire a széleken történő gyors előretöréseiknek köszönhetően javult fel a Ferencváros a második játékrészben, és többször eljutott a Plzen tizenhatosáig.

A Fradi ír edzője nehéz helyzetbe került a csehek ellen. A padról kizárólag sokoldalú Nagy Barnabás bevetése lehetett volna ésszerű lépés a védelembe, de valószínűleg senki sem hibáztatja a menedzsert azért, mert Kanichowskyt részesítette előnyben. Inkább a Tóth-Ötvös párost lehet elővenni, hiszen a középpályán borzasztóan hiányzott a kreativitás. Ahhoz, hogy a FTC-nek reális esélye legyen a továbbjutásra, mindenképpen szükség lesz az ő jó szereplésükre. Nélkülük Varga Barnabás kizárólag a szélekről érkező beadásokkal operálhat, ami rendkívül lecsökkenti a zöld-fehérek támadó potenciálját.

A Fradi az ETO ellen folytatja a szezont, amely után a Genk otthonába látogat Robbie Keane csapata.