Újabb magyar készül Liverpoolba, ebből ütős siker lehet

Hámori Luca a párizsi olimpián elért ötödik helye után a dobogót célozza meg a jövő csütörtökön kezdődő liverpooli ökölvívó-világbajnokságon. A 24 éves bokszolónő olaszországi, tatai, spanyol, ír edzőtáborokkal és sikeres versenyekkel készült, most pedig Madridból üzent a magyar sportági szövetség Facebook-oldalán.

Hámori Luca az olimpiai 5. hely után, a liverpooli vb-n már nem adná alább a dobogónál Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Az olimpián is éremközelbe került Hámori, de a 66 kg-os súlycsoport negyeddöntőjében a biológiailag férfinek tekintett Iman Helif – a későbbi győztes – állta útját. Liverpoolban, a World Boxing (az új világszövetség) első világbajnokságán viszont már dobogóra akar állni.

Hámori Luca Madridban készül Liverpoolra

„Az idei évben nagyon jól sikerültek a versenyeim, de az év legfontosabb eseménye még csak most jön, amelyet már izgatottan várok. Igazából év eleje óta arról szól az életünk, hogy táborból táborba utazunk. Az elmúlt hetekben több külföldi partnerrel tudtunk edzőmeccseket vívni, amelyek úgy érzem, hogy nagyon hasznosak voltak. Nemrég Dublinban jártunk, az ír válogatottal tudtunk három napig együtt edzeni, világbajnokokkal, olimpikonokkal sparringolni. Három nap alatt három mérkőzést vívtunk, amely nagyon sokat hozzátett a felkészülésemhez. Jelenleg az utolsó edzőtáborban Madridban készülünk, ahol a spanyolok mellett több más ország is jelen van" – nyilatkozta Hámori Luca, aki elmondása szerint már az utolsó csiszolásokat végzi, és a súlycsoportjába tartozó lányokkal sparringol.

"Napról napra egyre jobb formában érzem magam, a kesztyűzések is jobban mennek, bízom benne, hogy ennek a rengeteg munkának kijön az eredménye majd a világbajnokságon. Ha a világbajnokságra gondolok, egyből izgatott leszek, és alig várom már, hogy ringbe léphessek. Ismerem nagyjából a mezőnyt, tudom, kikre számíthatok, de most talán első alkalommal érzem azt, hogy

van keresnivalóm a felnőttek között is. Bárki álljon velem szemben a ringben, le tudom győzni. Sokat fejlődtem minden téren, bízom magamban, és abban, hogy ez a világbajnokság lesz az idei évem csúcspontja, nem titkolom, vb-éremért utazom Liverpoolba

– mondta Hámori Luca.

