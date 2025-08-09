„Beleálltam keményen a melóba" - Gruber Zsombor volt a Fradi hőse

A címvédő Ferencváros 4-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. A zöld-fehérek a sikerükkel továbbra is veretlenek és a tabella élére ugrottak, míg a hazaiak nyeretlenek maradtak. Gruber Zsombor két góllal járult hozzá a Fradi diadalához, az első félidőben akcióból talált be, övé volt az első, majd büntetőből a negyediket szerezte.

Gruber Zsombor (jobbra) két góllal villant Fotó: Derencsényi István

Jól kezdtünk, ült a játék, amit a mester kitalált. Próbáltunk kombinatív játékot nyújtani, az volt a fontos, hogy mi rúgjuk az első gólt. Kilenc játékos frissült a Ludogorec elleni BL-meccshez képest, mindenki bizonyítani szeretne az edzőnek. Én is ezt szeretném, beleálltam keményen a melóba, remélem, ez folytatódni fog

- fogalmazott a Fradi hőse, Gruber Zsombor a meccs után az M4 Sportnak.

A fővárosi együttes kedden 20.15-től a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójának visszavágóján. Az első, bulgáriai meccsen 0-0-ra végzett.