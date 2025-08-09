Ez végleges, Gulácsi és Orbán búcsúzni kényszerül Lipcsében

Érzékeny veszteség éri az RB Leipzig labdarúgócsapatát. A klub két magyar játékosa, Gulácsi Péter és Willi Orban is búcsúzni kényszerül a legprímább gólvágójuktól, Benjamin Seskótól.
A Manchester United szombaton hivatalosan bejelentette Benjamin Sesko szerződtetését. A 22 éves szlovén csatár 74 millió fontért cserébe az RB Leipzigtől került az angol csapathoz, amellyel ötéves szerződést ír alá. Sesko Manchesterbe utazott, és részt vesz az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton – írja a Daily Star.
A megállapodás értelmében a Manchester United a jövőben valamikor barátságos mérkőzésen lép pályára az RB Leipzig ellen a Red Bull Arenában. A mérkőzés további 1,5 millió font bevételt hozhat a német csapatnak.
Sesko remek teljesítményt nyújtott az RB Leipzigben, amelyben az utóbbi két szezonban a bajnoki, a Német Kupa, és a Bajnokok Ligája meccseken 39 gólt szerzett, tehát érzékeny veszteséget jelent a távozása. A gárda két magyar légiósa, Gulácsi Péter és Willi Orban tehát búcsúzni kényszerül az utóbbi két szezon legeredményesebb lipcsei támadójától. Ráadásul Gulácsi és Orban sorsa sem dőlt el, akár rajtuk is túladhat a német csapat.
