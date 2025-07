Magyarországra nem jött, Szoboszlaiékhoz csatlakozhat a sztárcsatár, Jota helyére érkezhet

Kalandos transzferharcba bonyolódott, és a hírek szerint lépett a Liverpool. Szoboszlaiék friss angol bajnok gárdája állítólag komoly ajánlatot tett a Newcastle csatárért, miközben még egy vasat a tűzben tartva - épp a Szarkákkal harcolva - udvarol a Frankfurt gólvágójának.

Alexander Isak a tavaszi Ligakupa-döntőben is bevette a Liverpool kapuját Fotó: AFP

Alexander Isak nem eladó, legalábbis a Newcastle United ezt állítja. A Transfermarkt becslése alapján 120 millió eurós (48 milliárd forintos) játékjogú svéd csatár mégis klubot válthat. Legalábbis a Liverpool FC reményekeddik a fordulatban. Angliai sajtóhírek szerint a Vörösök megkörnyékezték a rivális egyesületet, hátha mégis van az a pénz, amiért hajlandó lenne lemondani gólgyárosáról. A Daily Mirror és a The Athletic úgy értesült, hogy az eurónál többet érő fontban is kifizetné a vételárat Szoboszlaiék csapata. Hasonló összegről és ajánlatról ír Fabrizio Romano is, aki ritkán lő mellé átigazolási ügyekben.

Szerelmi háromszög

Van persze másik terve is a Liverpoolnak arra az esetre, ha régóta vágyott, a svéd válogatott győztes budapesti meccsét kihagyó Isakot nem tudná megszerezni.

A tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota helyére támadót kereső angol bajnok továbbra is figyelemmel kíséri az Eintracht Frankfurt csatárát, Hugo Ekitikét, akiért pont a Newcastle United is érdeklődik.

Olyannyira, hogy a Sky Sports arról számolt be, hogy a Szarkák 70 millió fontos ajánlatot tettek a fiatal francia játékosért, de a németek visszautasították.

Szomorítja Szoboszlaiékat

Lehet, hogy minden marad a régiben, ami semmilyen szempontból nem jó hír a Liverpoolnak. Alexander Isak például egyszerűen imádja romba dönteni Virgil van Dijkékat. A 25 éves svéd eddigi 6 meccsén 4 gólt szerzett és 1 gólpasszt adott Szoboszlaiék csapata ellen. Ha az új szezonban is Newcastle-mezben játszik, még a kispadon ülő kapus, Pécsi Ármin is izgulhat majd. Kerkez Milosról nem is beszélve...